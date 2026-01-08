Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, în impas

Bogdan Ivan a admis că își dorește o soluție și va discuta cu noul primar general al Capitalei pentru a ajunge la varianta optimă pentru funcționarea și relația contractuală dintre cele două companii, după cum a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Răspunsul a venit la întrebarea Mediafax, în contextul în care temperaturile extreme din ultimele zile, dar mai ales cazul avariei de la CET București Sud, au readus în discuție problemele rețelei de distribuție din Capitală, a investițiilor în echipamente și situația datoriilor pe care distribuitorul Termoenergetica, aflat în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB), către compania Electrocentrale București (ELCEN), proprietarul centralelor electrotermice, controlată de Ministerul Energiei, situație pentru rezolvarea căreia s-a vehiculat în ultimii ani varianta fuzionării dintre cele două companii.

Avaria produsă în weekend la CET București Sud nu a fost una majoră, ci o situație gestionată în limitele de siguranță ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată, și nu a avut un impact major asupra consumatorilor, au transmis, marți, la finalizarea intervenției, oficialii ELCEN.

Ministrul Energiei a apreciat că în București nu ar putea să apară în prezent avarii severe de genul celor din multe zone din țară, în special de munte, care au lăsat inițial aproape 100.000 de gospodării fără curent electric, dar a admis că este nevoie de investiții pentru modernizarea instalațiilor.

„E o tehnologie veche și de 50 de ani, care, în clipa în care se suprasolicită, evident, având o lipsă sistemică de investiții în ultimii 35 de ani, ajung ca acele instalații să și cedeze. Am pregătit încă de anul trecut un program național pentru modernizarea integrală a CET-urilor, cu Banca Mondială, cu cei mai buni specialiști din lume, pentru a ne asigura că avem și finanțare, pentru a rezolva odată pentru totdeauna problema CET-urilor și a termoficării în marile orașe din România”, a spus ministrul în cadrul conferinței de presă.

Demnitarul s-a referit și la pierderile din rețea, exemplu discutat și în cadrul ședinței Comandamentului energetic.

„Sunt pierderi atât de mari în București, de exemplu, se pierde prin rețele echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente în fiecare zi, datorită rețelelor care au pierderi uriașe. Așa că, din acest punct de vedere, vreau să mulțumesc colegilor mei mobilizați și care fac o muncă extraordinară, pentru că este extrem de complicat să lucrezi pe o condiție veche de 50 de ani, care se defectează foarte des, în condiții în care, în 35 de ani au fost investiții minime făcute în sistemul termoficării din București”, a declarat Bogdan Ivan.

În acest context, ministrul a confirmat – la întrebarea reporterului Mediafax privind posibila fuziune ELCEN – Termoenergetica – că va iniția discuții și cu actualul primar general pentru soluții privind întregul sistem de termoficare.

„În momentul de față discuțiile pe care le-am avut cu fostul primar general, cu fostul primar general interimar și cu mai mulți primari de sectoare au vizat această logică în care nu mai folosim companii strategice ale statului român pentru zona de joc politic. Pe mine mă interesează ca atunci când avem un primar care are în curtea sa și producția, și distribuția de agent termic, este corect și natural ca el să poată să și intervină în acest sistem. Pentru că acum e un joc de-a șoarecele și pisica, în care ELCEN nu este plătit la timp, el produce agent termic, e o companie listată, o companie care răspunde în fața acționarilor și atunci, în momentul de față, luăm în calcul orice discuție”, a declarat Bogdan Ivan.

Astfel, ministrul a subliniat că vrea să aibă continue să discute, sănătos, indiferent de numele primarului general, pentru a găsi o soluție pentru a nu mai ajunge în situația în care să se poată alimenta 75.000 de apartamente în fiecare zi, iar acel agent termic să se piardă din cauza lipsei investițiilor în sistemul termoficării din București.

La întrebarea directă Bogdan Ivan a evitat să spună dacă susține varianta fuziunii.

„Am spus că susțin orice variantă prin care vom putea să lucrăm, am spus-o și cum o lună, și acum trei luni, și acum 5 luni, într-o formă corectă, transparentă, atât pentru ELCEN, Ministerul Energiei, cât și pentru bucureșteni și Primăria Capitalei. Sunt om al dialogului și chiar cu această discuți, o să am discuție și cu domnul primar general Ciucu, pentru a seta o discuție în cel mai scurt timp, punctuală, pentru a continua ceea ce am început încă din anul 2025”, a conchis ministrul Energiei.

Pentru fuziunea ELCEN – Termoenergetica există și un memorandum emis de Guvernul României.

Potrivit datelor publice, ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.

ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti–Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte – reţele termice primare și 2.963,3 km conducte – reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.

(sursa: Mediafax)