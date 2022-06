Ghid de bune practici, lansat de WWF România cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului

"În România, pentru a asigura restartarea economiei într-un mod care să ofere protecţie şi siguranţă atât oamenilor, cât şi naturii, dar şi perspective sustenabile pentru viitor, este necesară implicarea tuturor. Astfel, WWF România lansează un ghid de acţiuni sustenabile ce îşi pot face loc în viaţa oricui. Acest ghid include 50 de sfaturi simple şi uşor de aplicat atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Este important ca oamenii, de la mic la mare, să afle cât de uşor este să creeze obiceiuri care protejează planeta. Împreună putem construi o lume în care oamenii sunt în armonie cu natura", a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.



Potrivit unui comunicat al organizaţiei, ghidul creat de WWF România poate fi descărcat de la adresa https://wwf.ro/campanii/ziua-mediului-2022/ şi poate fi utilizat de către oricine, în acţiunile de zi cu zi. Printre sfaturile practice care se regăsesc în document se află sloganuri, precum: "Cumpără doar atât cât mănânci", "Plantează flori pe care albinele şi fluturii le iubesc", "Refoloseşte obiectele pe care deja le ai", "Nu lăsa plastic în natură", "Alege produse din peşte cu simbolul "Certificat MSC"", "Foloseşte mai puţină apă" şi "Vacanţe verzi? Alege cazări sustenabile şi destinaţii naturale".



"În prezent, ne aflăm în deceniul 2021-2030 care este prezentat de către ONU ca fiind deceniul reconstrucţiei ecologice. Nu a fost niciodată o nevoie atât de urgentă ca în 2022 de a revigora ecosistemele deteriorate. Ecosistemele susţin toată viaţa de pe Pământ. Cu cât ecosistemele noastre sunt mai sănătoase, cu atât planeta şi oamenii săi sunt mai sănătoşi. Deceniul ONU pentru restaurarea ecosistemelor îşi propune să prevină, să oprească şi să inverseze degradarea ecosistemelor de pe fiecare continent şi din fiecare ocean. Aceste acţiuni vor contribui la combaterea sărăciei, a schimbărilor climatice şi vor preveni extincţia în masă. Astfel, anul 2022 are ca temă centrală mesajul "Avem un singur pământ". Vom reuşi doar dacă ne implicăm cu toţii activ, pentru binele planetei", sunt de părere reprezentanţii organizaţiei de mediu", afirmă activiştii de mediu.



WWF România face parte din WWF International, iar de peste 15 ani îşi propune să oprească degradarea naturii şi să protejeze biodiversitatea. Astfel, WWF România participă activ la conservarea planetei, la restaurarea ecologică a mediului natural şi construieşte un viitor în care oamenii trăiesc şi se dezvoltă în armonie cu natura.



Zonele de conservare prioritare ale organizaţiei sunt: Maramureş, Transilvania, Sud Vestul Carpaţilor, Apuseni, Lunca şi Delta Dunării.



În fiecare an, pe data de 5 iunie, este marcată Ziua Mondială a Mediului, zi care are la bază o temă recomandată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). Pentru 2022, tema centrală are ca mesaj "Avem un singur pământ".