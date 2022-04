Grindeanu: Guvernul a dat undă verde unei Hotărâri pentru reabilitarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa

Potrivit acestuia, programul de reabilitare are ca scop facilitarea preluării fluxurilor de marfă suplimentar, inclusiv a celor provenite din zona de conflict şi dezvoltarea transportului multimodal, şi implicit a activităţii Portului Constanţa, cu efecte imediate pentru susţinerea economiei.



Alocarea a 200 de milioane de lei pentru operaţionalizarea infrastructurii de transport feroviar din Portul Constanţa a fost anunţată de premierul Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.



"Am discutat de măsurile pe care le-am luat, astfel încât Portul Constanţa să-şi mărească tot ceea ce ţine de infrastructura de operare. În această infrastructură componenta feroviară joacă un rol foarte important. Am identificat banii necesari şi, astfel, prin hotărârea de astăzi vom aloca 200 de milioane de lei pentru a putea să operaţionalizăm ceea ce ani buni de zile a fost blocat de vagoanele care au zăcut efectiv pe liniile din interiorul feroviare din Portul Constanţa. Prin această măsură vom continua să asigurăm ritmul şi capacitatea tuturor activităţilor de transport din port", a spus prim-ministrul.