Grindeanu: Ordinea publică, educaţia şi sănătatea, exceptate de la tăierile cu 10%

"Noi am intrat în această şedinţă cu acest ţintar, ca sistemul de ordine publică, înţelegând aici poliţia şi armata, jandarmeria, profesorii, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la aceste tăieri cu 10%. E un lucru pe care într-un final coaliţia l-a acceptat, ceea ce mă bucură. E o treabă care arată că într-un final membrii coaliţiei au înţeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au generat aceste tăieri n-au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici şi statistici pe care i-aţi văzut săptămâna trecută prezentaţi", a spus Grindeanu la România Tv.



El a adăugat că este un lucru bun ceea ce s-a întâmplat luni în coaliţie.



"E un început, dar adevărata bătălie, din punctul nostru de vedere, se va da la buget. La buget unde va trebui să avem aprobat acest pachet de solidaritate pe care PSD l-a propus, unde va trebui să discutăm despre investiţii, investiţiile locale, despre sistemul în care banii, impozitele locale vor rămâne către autorităţile locale", a afirmat acesta, potrivit AGERPRES

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să fie reduse, cum ar fi cele pentru casele vechi şi cele pentru casele deţinute de persoanele cu dizabilităţi.



Grindeanu a fost întrebat dacă există vreo variantă de reducere a cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aşa cum au cerut cei de la UDMR.



"Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse", a spus preşedintele PSD la România Tv.



El a adăugat că PSD şi UDMR au propus, de asemenea, ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50%.