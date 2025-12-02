Guvernul a respins toate amendamentele la proiectul privind pensiile de serviciu

x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   12:30
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul de lege privind pensiile de serviciu au fost respinse de Guvern, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

În total, au fost analizate 42 de amendamente, cele mai multe provenind de la partidul POT. Deputatul Dumitru Barna a depus 12 amendamente, deputata Raisa Enache - 6 amendamente, iar grupul AUR - 5 amendamente.

Astfel, forma finală a proiectului de lege a fost adoptată și va fi prezentată în Parlament.

Premierul va angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului marți, începând cu ora 15:00, în cadrul unei ședințe speciale care va urma celei omagiale dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, a transmis Dogioiu.

Este a doua oară când Guvernul își asumă proiectul, de această dată având și avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Avizul este, însă, unul negativ. Cu toate acestea, avizul este doar consultativ, așadar, din acest punct de vedere, nu mai există motiv ca legea pe care își va asuma răspunderea Guvernul să pice la CCR, așa cum s-a întâmplat la prima încercare.

(sursa: Mediafax)

 

