Problemele cu noul buletin electronic: Ce soluții a găsit Guvernul

Guvernul României a anunțat măsuri pentru dificultățile semnalate de cetățeni în legătură cu noua carte electronică de identitate, după numeroase reclamații primite prin platforma fara-hartie.gov.ro.

Cea mai frecventă problemă vizează lipsa adresei de domiciliu de pe document, în condițiile în care unele instituții continuă să o solicite.

Autoritățile au analizat sesizările din categoria „Pașaport și Carte de Identitate”, una dintre cele mai raportate, cu peste 300 de cazuri. În prezent, sunt în lucru soluții pentru 21 de probleme, un număr mai mare decât cel stabilit inițial.

Discuțiile au avut loc între echipa vicepremierului Oana Gheorghiu, Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, instituția responsabilă de aceste proceduri.

Prima măsură aplicată schimbă modul de lucru al funcționarilor. „Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din ţară, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica el însuşi datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, anunţă Guvernul.

Pentru adeverința de domiciliu, soluțiile diferă în funcție de instituții. Băncile au deja acces la baza de date și nu mai cer acest document, iar un sistem similar se află în testare pentru notari.

În cazul extrasului de carte funciară, funcționarii trebuie să consulte direct sistemul ANCPI, iar documentele sunt cerute doar dacă apar probleme tehnice.

Autoritățile pregătesc și soluții digitale suplimentare. „Serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile tehnice şi juridice pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu” de la distanţă, în mediu electronic”, arată reprezentanţii Executivului.

Măsurile fac parte dintr-un plan de simplificare a procedurilor și de digitalizare a relației dintre cetățeni și instituții.

