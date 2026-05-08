Noi reguli pentru industria de apărare: Statul va putea salva fabricile de la faliment

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că Guvernul a modificat cadrul legislativ pentru a permite statului să intervină mai rapid în protejarea capacităților strategice din industria de apărare, în situațiile în care acestea riscă să fie închise, vândute sau pierdute.

Într-o postare pe Facebook, ministrul a scris că România nu mai poate pierde active importante prin lipsă de reacție administrativă și că noul cadru care ca scop salvarea și valorificarea lor economică.

„Nu mai putem rata oportunităţi mari de investiţii. România nu mai acceptă să piardă, prin tăcere şi inerţie, capacităţi strategice esenţiale. De acum le protejează, le reconstruieşte şi le transformă în forţă reală de securitate şi dezvoltare economică. La iniţiativa Ministerului Economiei, Guvernul a îmbunătăţit regulile şi cadrul legislativ astfel încât statul să îşi poată proteja mai rapid şi mai eficient interesele de securitate şi capacităţile strategice din industria de apărare – fix atunci când acestea sunt în pericol să fie închise, vândute sau pierdute”, a transmis Irineu Darău.

Ministrul a criticat modul în care industria de apărare a fost gestionată în trecut și a scris că noul mecanism schimbă abordarea statului și permite intervenții pentru salvarea activelor strategice.

El a explicat că nu este vorba doar despre infrastructură sau terenuri, ci despre unități industriale funcționale, care pot produce efectiv.

„Nu mai vorbim doar despre clădiri sau terenuri, ci despre „active funcţionale”, adică fabrici întregi care încă pot produce. Acestea sunt păstrate ca ansamblu, fără a fi fragmentate şi pierdute prin faliment sau vânzare pe bucăţi”, a precizat ministrul Economiei.

Irineu Darău a declarat că statul poate interveni atunci când o fabrică din domeniul apărării este în pericol de închidere, faliment sau vânzare pe bucăți, pentru a o menține în funcțiune.

„În astfel de situaţii, preluarea include întregul ansamblu de producţie – nu doar clădiri sau terenuri, ci şi utilaje, linii de producţie şi echipamente, adică tot ce asigură capacitatea reală de producţie; Aceste capacităţi sunt tratate ca un tot unitar, pentru a evita fragmentarea lor şi pierderea definitivă a unor resurse industriale esenţiale pentru securitatea naţională”, a subliniat acesta.

El a mai precizat că orice decizie de acest tip va fi bazată pe analize economice și de securitate și va necesita aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Orice decizie de acest tip este fundamentată pe analize economice, juridice şi de impact asupra securităţii naţionale şi este validată la nivelul CSAT, ca garanţie că statul îşi protejează în mod responsabil interesele strategice”, a explicat Irineu Darău.

După preluarea acestor active, ele nu vor fi lăsate nefolosite, ci vor putea fi repuse în funcțiune fie de stat, fie în parteneriat cu mediul privat, pentru a reintra în circuitul economic.

„După preluare, aceste capacităţi nu rămân inactive, ci pot fi repuse în funcţiune fie de stat, fie împreună cu parteneri privaţi, astfel încât să revină rapid în circuitul economic şi de producţie pentru apărare”, a mai transmis ministrul.

„Ne dorim să protejăm capacităţile reale de producţie, să le menţinem întregi şi să le readucem rapid în economie – acolo unde generează securitate, locuri de muncă şi tehnologie. Patriotismul nu înseamnă lozinci despre „nu ne vindem ţara”, ci capacitatea de a-ţi păstra şi moderniza industria şi producţia românească, de a-ţi proteja capacităţile strategice şi de a contribui zi de zi la o economie care funcţionează”, a declarat acesta.

(sursa: Mediafax)