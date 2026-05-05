Criza politică din România, în presa internațională: Reforma economică, îngropată de moțiunea de cenzură PSD-AUR

Evenimentul a fost reflectat pe larg de publicații importante precum Politico și Reuters, care au analizat atât implicațiile politice, cât și pe cele economice ale acestei schimbări bruște de putere.

Potrivit jurnaliștilor de la Politico, liderul AUR, George Simion, este considerat principalul strateg din spatele demiterii premierului Ilie Bolojan. Publicația subliniază asocierea controversată dintre PSD și un partid de extremă dreapta, o mișcare care a surprins inclusiv Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.

Căderea Guvernului Bolojan vine într-un context politic tensionat, la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale în care Nicușor Dan l-a învins pe George Simion. Guvernul condus de Bolojan, susținut de Partidul Național Liberal, se afla la putere din 2025, după demisia fostului premier Marcel Ciolacu.

Presa poloneză a tratat votul din Parlament drept „Breaking News”, accentuând caracterul neașteptat al alianței dintre PSD și „extrema dreaptă”. Această schimbare de paradigmă politică riscă să afecteze echilibrul forțelor la nivel european, mai ales în interiorul familiilor politice tradiționale.

Conform Reuters, căderea Guvernului Bolojan ar putea avea consecințe economice severe. Instabilitatea politică deschide perspectiva unui blocaj care ar putea dura săptămâni sau chiar luni, afectând negativ piețele financiare.

Printre principalele riscuri identificate se numără:

creșterea randamentelor obligațiunilor de stat;

presiuni asupra ratingului de credit al României;

dificultăți în accesarea fondurilor europene.

România are termen până în august pentru a finaliza reformele necesare deblocării a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE. În lipsa unor măsuri rapide și coerente, țara riscă nu doar pierderea acestor fonduri, ci și deteriorarea indicatorilor macroeconomici.

Căderea Guvernului Bolojan amplifică incertitudinea politică și oferă oportunități de creștere pentru partidele populiste. Potrivit analizelor internaționale, partidul condus de George Simion este în ascensiune în sondaje, iar contextul actual ar putea accelera această tendință.

În același timp, negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare se anunță dificile, iar lipsa unui consens rapid ar putea prelungi criza politică.

(sursa: Mediafax)