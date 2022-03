Guvernul pregăteşte măsuri de sprijin pentru companiile afectate de conflictul din Ucraina

El a participat la ceremonia de semnare a acordului de joint-venture între Uzina Mecanică Bucureşti (UMB) şi General Dynamics European Land Systems România (GDELS), alături de premierul Nicolae Ciucă.



"Săptămâna trecută am făcut un grup de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale din diverse industrii, industria metalurgică, auto, industria mobilei, industria cimentului şi sunt probleme de aprovizionare. Fiecare dintre aceste companii lucrează pentru a găsi soluţii, dar pentru cazuri de întrerupere a activităţii ca urmare a întreruperii lanţurilor de aprovizionare sau din cauza imposibilităţii de a livra, pentru că vorbim de trei pieţe mari: Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă. Pentru a veni în sprijinul acestor companii, vom veni cu o soluţie de şomaj tehnic sau sprijin din partea Guvernului pentru a ajuta companiile să nu înceteze contractele colective de muncă", a spus Spătaru, în cadrul unor declaraţii de presă de la finalul evenimentului.



Potrivit acestuia, şi alte industrii pe orizontală ar putea fi afectate.



"Printr-o astfel de măsură (ajutor de la Guvern - n.r.), numărul celor care ar fi disponibilizaţi ar fi mult mai mic şi asta au cerut aceste companii: "Daţi-ne un instrument prin care să ţinem forţa de muncă, să avem flexibilitatea necesară să continuăm activitatea, chiar dacă vom avea ceva întreruperi la lanţul de aprovizionare". Au venit şi cu soluţii privind fluidizarea traficului de marfă, în contextul în care sunt camioane care aşteaptă în vămi şi sunt probleme în portul Constanţa, iar noi am intervenit la autorităţile competente pentru a fluidiza traficul. În ceea ce priveşte lemnul, aştept propuneri concrete cu care să mă duc în Guvern. Săptămâna aceasta am cerut un raport să vedem care este situaţia, pentru că materia primă pentru economia românească este prioritatea noastră", a continuat oficialul guvernamental.



Totodată, ţara noastră ar urma să solicite şi fonduri europene pentru gestionarea situaţiei