Guvernul reacționează la cozile din benzinării: Nu există motive reale! România are stoc de carburant

„Nu există motive reale pentru creșteri accelerate de prețuri în România. Țara noastră are stocuri suficiente de carburant”, a spus Dan Cărbunaru.

Acesta a precizat că prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus să se înceapă controale ample la stațiile de alimentare cu carburant.

„Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă”, a mai spus Cărbunaru.

Și ministrul Economiei, Virgil Popescu, a transmis că nu există o problemă cu aprovizionarea.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi (miercuri - n.r.) întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. Avem suficiente stocuri”, a spus Popescu, pe Facebook.

În marile orașe s-au format cozi kilometrice la benzinării.

„E o nebunie fără sens. Este ritmul de scumpire normal, dat de situația actuală. Nu există nicio problemă cu aprovizionarea cu carburant”, a spus un antreprenor care are business cu o stație de carburant în Sibiu.

Se pare că toată situația a luat amploare după ce, la o stație din Oradea, din greșeală a fost afișat un preț de 11 lei pentru litrul de benzină.

(sursa: Mediafax)