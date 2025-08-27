Haos la metrou: Metrorex și Alstom se acuză reciproc după incidentul cu garnitura nouă pe Magistrala 2

Metrorex și Alstom se acuză reciproc pentru eveniment informează Gândul.

Incidentul s-a petrecut între stațiile Dimitre Leonida și Depoul Berceni, după ora 23:00, în afara orelor de program. Trenul Metropolis Alstom, care nu era alimentat cu tensiune, era tractat de o locomotivă diesel, când pantografele s-au ridicat și s-au rupt, afectând un cablu de comunicații și două jgheaburi de colectare a apei.

Surse Metrorex susțin că vina aparține celor de la Alstom, care ar fi trebuit să blocheze pantografele, sugerând chiar o posibilă eroare de soft.

Compania Alstom declară că că mecanicul Metrorex a tractat trenul cu pantograful ridicat, încălcând procedurile de testare.

Până acum, 11 din cele 13 trenuri contractate au ajuns în România, dar niciunul nu a fost omologat de AFER și nici nu a parcurs rodajul obligatoriu de 10.000 km. Metrorex a aplicat penalități de aproximativ 40 de milioane de euro companiei Alstom pentru întârzieri, întrucât cele 13 trenuri ar fi trebuit să fie livrate până în 2022, conform contractului în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Producătorul a motivat întârzierile prin pandemia, războiul din Ucraina și adaptările necesare la infrastructura Magistralei 5.

(sursa: Mediafax)