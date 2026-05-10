Harta rușinii fiscale în România: zone unde taxele locale nu se colectează aproape deloc

Potrivit documentului, unele administrații locale reușesc să încaseze integral taxele datorate de cetățeni, în timp ce în alte zone gradul de colectare ajunge la doar 2%, situație descrisă drept o vulnerabilitate fiscală majoră.

Executivul atrage atenția că autonomia financiară a unei localități depinde direct de capacitatea acesteia de a-și genera propriile venituri, fără a depinde aproape complet de fondurile venite de la bugetul de stat, scrie stiripesurse.ro

„Autonomia financiară locală se măsoară prin capacitatea administrației publice de a genera venituri proprii în interiorul comunității”, se arată în raportul guvernamental.

Zonele din România unde taxele se colectează foarte greu

Analiza pentru anul 2024 arată că cele mai mari probleme la colectarea impozitelor apar în multe localități din Moldova, Dobrogea, sudul Munteniei și Oltenia.

Guvernul explică faptul că în aceste regiuni există o concentrare mare de unități administrativ-teritoriale unde gradul de colectare este sub 40%. Cauzele sunt legate de nivelul ridicat al sărăciei, veniturile reduse ale populației și lipsa unor centre urbane dezvoltate economic.

Autoritățile susțin că aceste diferențe afectează direct capacitatea primăriilor de a investi în infrastructură, servicii publice sau dezvoltare locală.

Impozitele pe proprietate, printre puținele taxe controlate integral local

Executivul subliniază că impozitele pe clădiri și terenuri reprezintă una dintre puținele surse de venit aflate complet sub controlul administrațiilor locale, atât în ceea ce privește stabilirea cotelor, cât și colectarea efectivă a banilor.

În multe cazuri, însă, lipsa digitalizării, dificultățile economice și gradul redus de conformare fiscală fac ca unele primării să nu reușească să recupereze sumele datorate.

Din 2027, impozitele ar putea fi calculate după valoarea reală a proprietăților

Raportul amintește și de reforma fiscală pregătită pentru 2027, când impozitul pe proprietate ar urma să fie calculat în funcție de valoarea de piață a locuințelor și terenurilor.

Schimbarea ar putea modifica semnificativ nivelul taxelor locale, în special în marile orașe și în zonele unde prețurile imobiliare au crescut puternic în ultimii ani.

Guvernul consideră că noul sistem ar putea reduce inechitățile actuale și ar putea crește veniturile administrațiilor locale, însă implementarea sa depinde de actualizarea bazelor de date și de evaluarea corectă a proprietăților.