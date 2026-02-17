Mii de pompieri, gata să intervină în contextul avertizărilor meteo în 9 județe

„În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor COD PORTOCALIU privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă”, anunță, marți,sursa citată printr-un comunicat.

Începând cu ora transmiterii avertizărilor, în județele vizate vor fi suplimentate echipajele de pompieri, dar și mijloacele de intervenție, pentru un răspuns mai rapid în cazul apariției situațiilor de urgență.

De asemenea, pentru gestionarea eficientă a răspunsului IGSU a dispus dislocarea de forțe și mijloace în 9 dintre județele aflate sub incidența codului portocaliu: Buzău, Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Vaslui și Vrancea, după cum urmează:

de la ISU Alba, ISU Cluj, ISU Galați și ISU Mureș au fost trimise spre ISU Buzău : 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, 4 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Botoșani și ISU Suceava au fost trimise spre ISU Brăila: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Hunedoara și ISU Vâlcea au fost trimise spre ISU Călărași: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Dolj și ISU Harghita au fost trimise ISU Giurgiu: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Gorj și ISU Iași au fost trimise spre ISU Ialomița: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Arad și ISU Timiș au fost trimise spre ISU Dâmbovița: 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 șenilate, 1 autocamion de intervenție și 1 buldoexcavator;

-de la ISU Hunedoara și ISU Vâlcea au ajuns spre ISU Teleorman: 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 2 șenilate;

-de la ISU Iași au fost trimise spre ISU Vaslui: 1 autospecială de primă intervenție și comandă și 1 șenilată;

-de la ISU Galați au fost trimise spre ISU Vrancea: 1 autospecială de primă intervenție și comandă și 1 șenilată.

La nivelul DSU și IGSU a fost constituit un grup operativ care monitorizează permanent evoluția situației din teren, pentru ca situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

De asemenea, pompierii au oferit și recomandări pentru populația din zonele vizate.

Cetățenii sunt îndemnați să evite să pornească la drum pe viscol, şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Românii sunt îndemnați să se asigure că mașina lor este echipată pentru circulația în condiții de iarnă, cu anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, cetățenii sunt îndemnați să evite trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Pompierii le recomandă celor care vor să pornească la drum să urmărească cu atenție la posturile de radio / TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Pentru mai multe informații despre comportamentul în caz de urgență, cei care au nevoie pot accesa platforma https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit.

(sursa: Mediafax)