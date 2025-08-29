Puncte de intervenție pe litoral și pe șosele aglomerate, active în ultimul weekend de vară

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis vineri că echipajele de pompieri și salvatori vor fi prezente în teren, în zonele aglomerate, pe litoral și în stațiunile montane, pentru a asigura intervenția rapidă în situații de urgență.

În județul Constanța rămân operaționalizate 23 de puncte de lucru temporare: 10 dotate cu autospeciale de stingere, 7 pentru acordarea primului ajutor și 6 cu ambarcațiuni și scafandri pentru misiuni de salvare acvatică.

Măsuri similare au fost luate și pe autostrada A2 și pe Transfăgărășan, unde echipaje din cadrul ISU Argeș, ISU Călărași, ISU Ialomița și ISU București-Ilfov sunt pregătite să intervină.

IGSU reamintește turiștilor să respecte sfaturile salvamarilor, să evite scăldatul în locuri neamenajate, să utilizeze focul doar în spații special destinate și să fie atenți la condițiile meteo.

„Prin gesturi simple și responsabilitate, fiecare dintre noi contribuie la prevenirea incidentelor și la protejarea celor din jur”, se arată în comunicatul instituției.

(sursa: Mediafax)