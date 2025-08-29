x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Puncte de intervenție pe litoral și pe șosele aglomerate, active în ultimul weekend de vară

Puncte de intervenție pe litoral și pe șosele aglomerate, active în ultimul weekend de vară

de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   19:15
Puncte de intervenție pe litoral și pe șosele aglomerate, active în ultimul weekend de vară
Sursa foto: Antena 3 CNN

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că menține dispozitivele de intervenție pe litoral, în stațiunile montane și pe principalele rute de trafic, pentru ca ultimul weekend de vară să se desfășoare în siguranță.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis vineri că echipajele de pompieri și salvatori vor fi prezente în teren, în zonele aglomerate, pe litoral și în stațiunile montane, pentru a asigura intervenția rapidă în situații de urgență.

În județul Constanța rămân operaționalizate 23 de puncte de lucru temporare: 10 dotate cu autospeciale de stingere, 7 pentru acordarea primului ajutor și 6 cu ambarcațiuni și scafandri pentru misiuni de salvare acvatică.

Măsuri similare au fost luate și pe autostrada A2 și pe Transfăgărășan, unde echipaje din cadrul ISU Argeș, ISU Călărași, ISU Ialomița și ISU București-Ilfov sunt pregătite să intervină.

IGSU reamintește turiștilor să respecte sfaturile salvamarilor, să evite scăldatul în locuri neamenajate, să utilizeze focul doar în spații special destinate și să fie atenți la condițiile meteo.

„Prin gesturi simple și responsabilitate, fiecare dintre noi contribuie la prevenirea incidentelor și la protejarea celor din jur”, se arată în comunicatul instituției.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: igsu litoral weekend
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri