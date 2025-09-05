Corpul de Control al lui Ilie Bolojan are un nou șef. A lucrat la DGA

Decizia de numire a fost publicată vineri în Monitorul Oficial nr.823.

CV –ul domnului Crinel Nicu Grosu poate fi consultat atașat.

Crinel Nicu Grosu are 47 de ani, a lucrat la DGA în calitate de împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special, după ce a fost ofițer specialist principal – Serviciul Special la aceeași instituție. Până în ianuarie 2018 a fost șef serviciu la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția generală de integritate.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

(sursa: Mediafax)