Bolojan: Pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor

Premierul Ilie Bolojan a participat vineri la Palatul Victoria la ceremonia de final a Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2025.

În cadrul programului, 150 de tineri au lucrat timp de două luni în instituțiile administrației centrale.

„Vom depăși greutățile prin care trece astăzi România - și le vom depăși doar cu ajutorul celor care lucrează în instituții, în serviciul public, cu oamenii responsabili care își fac datoria. Cei care înțeleg că, pentru banii pe care-i primim de la cetățeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor. Eu am avantajul unei cariere de 20 ani în serviciul public. De la calitatea de consilier local, la cea de primar al unui oraș mediu din România, prefect, președinte de consiliu județean și secretar general al Guvernului în 2007-2008 - am văzut tot ce se poate face. În spatele realizărilor pe care le au oamenii politici, din fața cortinei, stau echipele, profesioniștii din administrație, fără de care nimeni nu poate să facă nimic. În anii următori, sper ca dumneavoastră să fiți, în primul rând, profesioniștii care sunt în spate și fac performanță în administrație. Și, după niște ani în sistem, să fiți oamenii din fața cortinei, cei care duceți lucrurile înainte. Dacă nu vom reuși să facem un schimb de generații și să aducem mai mulți profesioniști în administrație, pe lângă ceea ce avem astăzi, nu o să avem șanse să redresăm România cu viteză mare”, le-a spus tinerilor premierul.

Tinerii au participat în timpul programului la un work-shop organizat de IGSU, la un atelier dedicat carierei de funcționar public și la vizite la Palatul Cotroceni și Camera Deputaților.

Ei au beneficiat și de sesiuni-tip „biblioteca vie” pentru transfer de cunoștințe și sfaturi în carieră de la profesioniști din rețeaua de alumni, au concurat pentru „Cupa internship.gov.ro” și au celebrat Ziua Națională a Tineretului, alături de foști absolvenți ai programului.

