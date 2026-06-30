Ilie Bolojan, mesaj clar: PNL nu susține suspendarea președintelui Nicușor Dan

Întrebat, marți seara, la TVR 1, cât de aproape sau de departe este scenariul anticipatelor, Ilie Bolojan a spus: „În momentul de față nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă, vizavi de faptul că președintele României poate convoca legile anticipate. Dar n-am mai avut astfel de situații în România”.

Bolojan spune, ca și Kelemen Hunor, că România are „niște complicații parlamentare” legate de legislația pentru a organiza astfel de alegeri anticipate.

„Personal sunt rezervat că vom ajunge acolo. Dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea legilor parlamentare anticipate. Dacă nu se găsește o soluție rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a spus Bolojan.

Întrebat despre anunțul președintelui AUR; George Simion, de a începe procedurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a spus că PNL nu va susține acest demers.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută. Noi nu vom susține o astfel de inițiativă. Avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate. Și, sigur, putem să criticăm ocupantul unui funcții, indiferent ce funcție este. Dar, dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile. Și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv”, a mai spus Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)