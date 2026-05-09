Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Europei: Le mulțumesc celor care apără astăzi democrația în stradă!

"Le mulţumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în Bucureşti, sunt alături de ei şi de toţi cei care cred într-o Românie europeană, modernă şi dreaptă.Democraţia nu se apără o dată la câţiva ani. Se apără în fiecare zi", scrie Ilie Bolojan, sâmbătă, pe Facebook.



Potrivit acestuia Europa reprezintă un "proiect construit în timp, cu efort şi sacrificii", dar şi "parteneriate puternice", încredere şi solidaritate între ţări cu valori comune.



"Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere şi solidaritate între ţări care au ales acelaşi drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni şi state care cred în aceleaşi valori şi care construiesc împreună un viitor mai sigur şi mai prosper", afirmă preşedintele PNL.



Premierul interimar arată că ziua de 9 Mai este despre "o alegere pe care trebuie sa o protejăm".



"Astăzi vorbim despre apartenenţa României la un spaţiu al valorilor comune şi despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o ţară parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii şi a libertăţii sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obedienţă şi nedreptate?", adaugă Bolojan.



El menţionează că ani la rând, în România "a supravieţuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism", un sistem în care unii avansau prin relaţii, nu prin competenţă, în care resursele statului "serveau reţele de influenţă", nu oamenii.



"Astăzi, acest sistem reacţionează. Pentru că reformele îi taie privilegiile şi sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea. Europa înseamnă exact opusul: instituţii puternice, lege egală pentru toţi, respect pentru banul public şi şanse câştigate prin muncă. Vrem o ţară a şanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o ţară dominată de ură şi dezinformare?", se mai arată în postare.



O manifestaţie cu tema "Un singur drum - Europa" va fi organizată sâmbătă, în Capitală, participanţii urmând să plece, în marş, din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei.



Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii, transmit organizatorii evenimentului.

