Bolojan, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași: Voi sancționa acolo unde este cazul

de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   20:35
Sursa foto: Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, spunând, totodată, că ancheta administrativă va fi completă și cauzele și eventualii vinovați vor fi identificați într-un timp rezonabil.

„Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că acest incident evidențiază necesitatea unei reforme profunde în sistemul de sănătate, care trebuie să pună pacientul în centrul atenției.

„Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul. Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Ilie Bolojan tragedie spitalul sf maria din iasi
