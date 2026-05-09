x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ilie Bolojan anunță finalizarea noului centru cardiovascular din Târgu Mureș în august 2026

Ilie Bolojan anunță finalizarea noului centru cardiovascular din Târgu Mureș în august 2026

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   15:00
Ilie Bolojan anunță finalizarea noului centru cardiovascular din Târgu Mureș în august 2026
Hepta/Ilie Bolojan confirmă că noul spital al inimii din Târgu Mureș este aproape de inaugurare

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o în vizită la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg.Mureș. Acolo va fi construită o nouă clădire cu fonduri PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – Institutul Inimii - unde va fi construită o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, adulți și copii, au transmis reprezentanții Guvernului.

Potrivit sursei menționate „prim-ministrul a discutat cu managementul Institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor.”

Investiția în valoare de peste 770 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane de lei provin din finanțare PNRR, are stadiu fizic de realizare de aproximativ 80% și va fi finalizată la finalul lunii august 2026.
Noua clădire de spital va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților și 5 paturi pentru spitalizare de zi, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament.

Contractul de finanțare a fost semnat pe 17 martie 2023, iar lucrările au avansat în ritm susținut, potrivit graficului asumat de constructor.

„Obiectivul proiectului este edificarea unei noi clădiri de spital pentru relocarea totală și gruparea secțiilor, structurilor și compartimentelor întregului Institut într-o nouă clădire, eficientă din punct de vedere funcțional și constructiv, conform standardelor și cerințelor actuale administrative, medicale și de calitate, facilitând abordarea integrată a serviciilor de sănătate”, a precizat Guvernul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ilie Bolojan vizita institut cardiovascular targu mures
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri