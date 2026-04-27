Ilie Bolojan: „Voi ieși cu fruntea sus dacă moțiunea va trece”

„Până se va forma un alt guvern, voi asigura funcționarea guvernului cu mandatul limitat, pentru că asta trebuie să faci atunci când ești pe o funcție publică. Voi ieși cu fruntea sus, să închid toate lucrurile pe care le avem”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Șeful Executivului a adăugat că, după încheierea mandatului, va rămâne activ politic.

„Pe mai departe, sigur, voi rămâne, pentru că am un mandat în spate, am un vot în Senat, am un sprijin din partea cetățenilor din județul Bihor, sunt președintele Partidului Național Liberal”, a declarat acesta.

Totodată, Bolojan a spus că va continua să lupte pentru „o Românie în care munca este respectată”.

„Să luptăm pentru România modernă, pentru România în care munca este respectată, o Românie fără sinecuri, fără oameni care își bat joc în funcții publice de cetățeni. O Românie în care, dacă muncești și vrei să te dezvolți, ai condiții pentru asta. Cred în asta. Și am văzut că se poate face”, a declarat premierul.

Referindu-se la relația PNL cu PSD, Ilie Bolojan a afirmat că, dacă moțiunea va fi depusă și votată cu sprijinul AUR, liberalii nu vor mai „sta la aceeași masă” cu social-democrații.

„În situația în care se întâmplă o astfel de situație, o moțiune PSD-AUR, așa cum se profilează că s-ar întâmpla săptămâna viitoare, nu va mai sta la aceeași masă cu PSD”, a spus premierul.

Acesta a mai declarat că partidul are „două drumuri”: „Drumul de a face ceva pentru țara asta, pentru a moderniza România. Sau cel confortabil, de a rămâne o anexă a PSD. Și nu va accepta acest lucru”, a conchis Bolojan.

Ilie Bolojan: Moțiunea intră în procedură și „nimic nu se mai poate schimba”

Depunerea moțiunii de cenzură pare iminentă, după ce au fost strânse toate semnăturile necesare, potrivit unor surse politice. În acest context, liderul liberal spune că, odată declanșată procedura, parcursul acesteia nu mai poate fi oprit.

Declarația a fost făcută la Digi24, unde Bolojan a fost întrebat dacă momentul depunerii moțiunii poate fi comparat cu „ieșirea glonțului de pe țeavă”.

„Înseamnă că se va începe procedura, se va stabili în birourile reunite ale celor două camere calendarul și foarte probabil, conform calendarului, vom vedea în perioada următoare și citirea moțiunii și votul pentru moțiune. Și nimic nu se mai poate schimba”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că inițierea unei moțiuni de cenzură presupune asumarea directă a consecințelor de către cei care o susțin, arătând că o astfel de decizie echivalează cu o coaliție formată prin vot.

„În condițiile în care dărâmăm guvernul, cei care fac asta [...] este pur și simplu o decizie instituțională de a face o coaliție prin acest vot”.

„Înseamnă că trebuie să aibă o soluție și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Doar să dinamitezi, fără să pui nimic în loc [...] nu ajută cu nimic țara noastră”, a declarat Bolojan.

(sursa: Mediafax)