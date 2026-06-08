3 zodii vor avea parte de lucruri bune, în săptămâna 8 - 14 iunie 2026

Venus formează o conjuncție cu Jupiter în Rac pe 9 iunie, creând o atmosferă hrănitoare care ne ajută pe parcursul săptămânii, mai ales când Mercur intră în cuadratură cu Saturn în ziua următoare. Aceasta este o aliniere obositoare și poate aduce în discuție gânduri și conversații serioase.

Venus intră apoi în Leu pe 13 iunie, permițându-ne să ne vindecăm copilul interior. Leul este un semn pozitiv și optimist, și ne putem aștepta ca gândurile noastre să se îndrepte spre iubire și romantism. Ne simțim suficient de îndrăzneți să urmărim ceea ce ne dorim. Acum este momentul să fii propria ta majoretă!

1. Berbec

Cuadratura lui Mercur cu Saturn miercuri îți afectează viața de acasă și securitatea emoțională. S-ar putea să simți că ceva sau cineva te ține pe loc și nu poți merge mai departe așa cum o faci de obicei. Cu trei planete în Rac, te simți greu mental sau emoțional. Îți dai seama acum că unii oameni din viața ta sunt prea epuizați emoțional.

Planetele te cheamă să faci un pas înapoi, în loc să te grăbești înainte ca de obicei. Ia legătura cu emoțiile tale și stabilește limite, dacă este necesar. Petrece ceva timp prioritizând propriile gânduri și sentimente în această săptămână. Nu te grăbi să intri într-o ceartă sau o conversație despre ceva semnificativ, deoarece aceasta ar fi cea mai proastă utilizare a acestei energii.

2. Taur

Cel mai mare obstacol cu ​​care te confrunți în această săptămână vine din relațiile dificile sau tensionate cu un partener sau cu cineva apropiat. Careul Mercur-Saturn creează distanță emoțională. Cineva ar putea fi excesiv de critic față de tine în acest moment. Încearcă să nu te ocupi de aceste probleme izolându-te sau acționând pasiv, chiar dacă acesta este primul tău instinct.

Trebuie să-ți protejezi energia, dar nu până la punctul de a o evita total. Exersează empatia când vine vorba de tine și de ceilalți, dar nu te compătimi. Poate vrei să amâni orice decizii majore dacă nu ești în cea mai bună formă a ta. Ia în considerare crearea unor limite, dar nu lăsa oamenii cei mai apropiați să se simtă complet părăsiți sau abandonați din cauza asta.

3. Capricorn

Săptămâna aceasta, porți o mulțime de bagaje legate de membrii familiei sau de alte persoane din cercul tău apropiat. Tensiuni sau probleme ascunse ies la suprafață și interferează cu conversațiile normale. S-ar putea să te confrunți cu epuizare din cauza acestui lucru. De asemenea, ai putea simți că cineva din viața ta este prea critic sau exigent, ceea ce interferează cu pacea ta.

Dacă ești deranjat de alții săptămâna aceasta, cel mai bine este să amâni orice decizii importante pentru un moment în care te poți concentra mai clar asupra deciziei. Este nevoie de răbdare acum. Dacă cineva se descarcă față de tine, nu încerca să rezolvi problema, ceea ce este abordarea ta tipică. În schimb, ascultă și oferă sfaturi doar dacă ți le cere. S-ar putea să ai nevoie de îngrijire personală suplimentară și odihnă săptămâna aceasta, iar dacă tensiunea devine prea mare, stabilește niște limite. Oferă îndrumare altora, dar nu lăsa problemele lor să devină ale tale, notează yourtango.com.