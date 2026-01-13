Dezastru în Capitală! Încălzirea în trei spitale se face cu aeroterme și aparate de aer condiționat

„Sunt trei spitale care sunt cele mai problematice în momentul de față. Institutul Fundeni, C.C. Iliescu și Institutul Oncologic. Aseară am avut o întâlnire cu ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, în care am dispus mai multe controle ale companiei de distribuție a energiei electrice, pentru că încălzirea în aceste spitale acum se face cu aparate de aer condiționat și cu diferite aeroterme care riscă să supra-solicite rețeaua electrică”, a spus Ivan, la Digi24.

El spune că sunt făcute verificări de două ori pe zi „că nu există probleme la rețea, să nu mai apară un alt necaz”.

El susține că de miercuri episodul de ger va trece: „Vom ajunge la temperaturi apropiate de media anuală, adică în jurul temperaturii de 0 grade, și automat nu vor mai fi aceste presiuni și va putea să facă față și actualul sistem mai bine decât o face în aceste zile de ger”.

El a vorbit despre problemele cu apa caldă și căldura de la blocurile din Capitală.

„E o problemă care datează de 35 de ani, că nu s-au investit bani aproape deloc, nici în cazane, nici în rețeaua de termoficare a Bucureștiului, care are 900 de km de magistrale principale și aproape 3000 de km de magistrale secundare”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei susține că toate avariile care au fost la cazane, la instalații, au fost reparate în cursul săptămânii trecute: „Ceea ce face Elcen, în limita posibilităților pe care le are, funcționează la capacitate maximă în momentul de față. Problema este legată și de acele cazane care sunt vechi de peste 55-60 de ani, care sunt ieșite din uz”.

El spune că se caută soluții pentru evitarea unor astfel de situații în iarna viitoare.

„Începând cu această primăvară, deja am pregătit actul normativ, cu o altă soluție tehnică, prin care putem să avem o perioadă de tranziție de 3-4 ani, cu niște sisteme mobile care să acopere nevoia de apă caldă și anul viitor. Pentru că dacă nu începem să lucrăm încă de acum, anul viitor va fi același scenariu, cu aceiași actori, cu aceeași poză, și cu oameni care suferă de frig în capitala României. Ceea ce este inadmisibil în anul 2026”, a declarat Bogdan Ivan.

(sursa: Mediafax)