Peste 1.500 de hectare de teren afectate de incendii în weekend

Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, la nivel național, au fost înregistrate peste 5.000 de situații de urgență, gestionate cu operativitate de către salvatori. Pe lângă incendii, la nivelul IGSU s-au înregistrat peste 3.800 solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 3.839 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.

Pompierii le amintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 7.500 și 15.000 lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 lei pentru persoanele juridice. În astfel de situații, focul se poate răspândi rapid pe suprafețe întinse, iar în condiții de temperaturi extreme, secetă și vânt puternic, pericolul ca incendiile să capete proporții mari crește considerabil.

(sursa: Mediafax)