Incidente grave la Cariera Tismana: Alimentarea centralei Rovinari, în pericol

Potrivit angajaților din unitate, declanșatorul a fost o alunecare de teren provocată de ploile torențiale din ultimele zile, care a destabilizat amplasamentul benzilor și a blocat utilajul, scrie Tvsud.ro.

Un singur excavator funcțional — și acela avariat în această dimineață

Situația este cu atât mai critică cu cât Cariera Tismana dispune, în prezent, de doar două excavatoare funcționale. Odată cu avarierea utilajului 1400-06, întreaga producție s-a sprijinit exclusiv pe excavatorul 1400-05.

Însă în această dimineață, și acesta a suferit o avarie serioasă: un tambur al transportorului T11 s-a rupt, iar excavatorul a fost scos din funcțiune pe durata schimbului întâi. Surse interne susțin că incidentul, la fel ca cel de duminică, nu a fost raportat oficial.

Alimentarea Termocentrala Rovinari, în pericol

Conform informațiilor interne, depozitele centralei mai dispun de aproximativ 35.000 de tone de cărbune — un stoc suficient pentru aproximativ patru zile de funcționare la nivelul actual.

Centrala operează deja la capacitate minimă, cu un singur grup energetic în funcțiune, iar acesta riscă să rămână fără combustibil în mai puțin de o săptămână dacă situația nu este remediată urgent.

Avertismente ignorate și optimism oficial

Gravitatea situației contrastează cu declarațiile recente ale ministrului Energiei, care afirma că „termocentralele vor dudui în această iarnă”. La Rovinari, realitatea din teren este însă departe de acest tablou optimist. Personalul tehnic atrage atenția că problemele au fost ignorate sau comunicate cu întârziere.

Inginerul-șef al unității, Dumitru Mihart, împreună cu conducerea UMC Rovinari, ar fi informat deja Direcția Minieră despre incidente, însă acestea nu au fost făcute publice.

Un lanț de probleme cu potențial impact asupra sistemului energetic național

Alunecarea de teren, avariile succesive ale benzilor transportoare, scoaterea din funcțiune a celor două excavatoare și nivelul critic al stocurilor de cărbune reprezintă un cumul de vulnerabilități majore.

În absența unor intervenții rapide și a unei comunicări transparente, există riscul real ca una dintre cele mai importante capacități energetice ale țării să intre în imposibilitate de funcționare chiar la începutul iernii.

Situația este în evoluție și necesită clarificări urgente din partea conducerii Complexul Energetic Oltenia și a Ministerului Energiei.

