Turişti străini, îmbătaţi şi jefuiţi în mai multe baruri din Centrul Vechi al Capitalei

Patru turişti au căzut victime acestei grupări, respectiv doi britanici, un german şi un american care are şi cetăţenie belgiană.



Conform Poliţiei Capitalei, inculpaţii identificau cetăţeni străini în Centrul Vechi, pe care îi duceau în incinta a două localuri, sub pretextul consumului de alcool, în compania unor diverse persoane. Ulterior, profitând de starea lor în urma consumului de alcool, le sustrăgeau telefoanele mobile sau cardurile bancare.



Telefoanele erau deblocate cu ajutorul funcţiei de recunoaştere facială, după care transferau banii în alte conturi sau erau efectuate plăţi la POS-uri, prejudiciul fiind de aproximativ 450.000 lei.



De asemenea, la sfârşitul lunii aprilie, inculpaţii au pătruns într-un apartament unde locuia un turist străin, de unde au sustras bijuterii, un laptop, un Ipad, două telefoane mobile, cardul bancar şi paşaportul. Ulterior, sub pretextul că îi vor recupera bunurile şi pentru a utiliza cardul bancar sustras, inculpaţii l-au sechestrat pe turist, încuindu-l timp de cinci zile într-un club din Centrul Vechi.