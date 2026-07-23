Scandal la Cannes: o celebră influenceriță din România, condamnată după ce a furat o brățară Louis Vuitton de 36.500 de euro. A fost prinsă purtând bijuteria

Cazul a atras atenția presei franceze deoarece bijuteria a fost recuperată chiar de la încheietura influenceriței, în momentul în care aceasta a fost identificată de polițiști în timpul unei acțiuni de prevenire a furturilor din buzunare.

Furtul a avut loc într-un magazin Louis Vuitton de pe Croazetă

Incidentul s-a petrecut într-unul dintre cele mai exclusiviste magazine Louis Vuitton din Cannes, situat pe celebrul bulevard Croisette. Potrivit anchetei, o clipă de neatenție a angajaților a fost suficientă pentru ca o vitrină rămasă deschisă să ofere acces la o brățară din aur alb, evaluată la 36.500 de euro.

Profitând de moment, românca în vârstă de 30 de ani ar fi luat rapid bijuteria, ascunzând-o sub telefonul mobil, după care a părăsit magazinul împreună cu partenerul său, un bărbat de 33 de ani, și el cetățean român.

La scurt timp după plecarea celor doi, angajații Louis Vuitton au observat dispariția bijuteriei și au alertat imediat autoritățile, potrivit Nice Matin.

Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă

Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al magazinului au permis identificarea rapidă a celor doi suspecți. După comiterea furtului, aceștia au fost observați luând cina într-un restaurant renumit din Cannes, după care au dispărut fără urmă.

Polițiștii au continuat însă căutările, folosind imaginile video și descrierile furnizate de angajații magazinului.

Au fost prinși două zile mai târziu, iar influencerița purta chiar brățara furată

La două zile după furt, cei doi au fost observați întâmplător în timpul unei operațiuni a Poliției Municipale din Cannes, desfășurată pe strada d'Antibes pentru combaterea hoților de buzunare.

Oamenii legii i-au recunoscut imediat după imaginile distribuite în anchetă și au intervenit. Momentul a fost cu atât mai surprinzător cu cât influencerița purta la mână chiar brățara Louis Vuitton despre care magazinul reclamase că fusese furată.

Bijuteria a fost recuperată și returnată reprezentanților casei de lux, însă prezenta mici urme de deteriorare.

Ce au găsit polițiștii în camera de hotel

În urma percheziției efectuate în camera de hotel ocupată de cei doi, anchetatorii au descoperit numeroase produse de lux aparținând unor branduri celebre.

Cei doi au prezentat documente care demonstrau că majoritatea acestor articole fuseseră cumpărate legal. Totuși, polițiștii au mai găsit și alte obiecte care aveau încă etichetele de preț, precum și suma de 2.830 de euro în numerar.

Aceste descoperiri au fost analizate în cadrul anchetei, însă procesul s-a concentrat în principal asupra furtului bijuteriei Louis Vuitton.

Influencerița a susținut că nu poate explica gestul

În fața Tribunalului Judiciar din Grasse, românca a negat că ar fi plănuit furtul și a declarat că nu își poate explica gestul.

Prin intermediul unui interpret, femeia le-a spus judecătorilor că nu intenționa să fure și că traversa o perioadă dificilă din viața personală.

Magistrații au remarcat însă faptul că aceasta purta bijuteria în momentul arestării, aspect considerat incompatibil cu susținerea că ar fi fost un gest involuntar.

Procurorul de caz a apreciat că furtul a fost comis în mod deliberat și a subliniat că inculpații nu și-au exprimat regretul pentru faptele lor. Acesta a solicitat pedepse cu închisoarea cuprinse între zece și douăsprezece luni.

Apărarea a invocat situația personală a influenceriței

Avocatul celor doi a susținut în instanță că aceștia nu au antecedente penale și că sunt cetățeni europeni care călătoresc frecvent datorită activităților profesionale.

Totodată, apărarea a arătat că influencerița este mama unui copil în vârstă de nouă luni și că trecea printr-o perioadă dificilă, motiv pentru care gestul său ar fi reprezentat un incident izolat și lipsit de logică.

Judecătorii nu au fost însă convinși de aceste argumente.

Decizia instanței din Franța

Tribunalul din Grasse a decis condamnarea influenceriței la zece luni de închisoare și a partenerului său la douăsprezece luni de închisoare.

Pedepsele vor fi executate sub supraveghere electronică, cei doi având domiciliul obișnuit în Toulouse. În plus, fiecare a fost obligat să plătească o amendă de 5.000 de euro.

Instanța a dispus și o măsură suplimentară: interzicerea accesului celor doi în departamentul Alpes-Maritimes pentru o perioadă de cinci ani.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mediatizate incidente petrecute în această vară pe Croazeta din Cannes, atât prin valoarea impresionantă a bijuteriei Louis Vuitton, cât și prin faptul că principala suspectă era o influenceriță activă pe rețelele sociale, prinsă purtând chiar obiectul pe care îl furase din magazin. Acest detaliu a cântărit decisiv în anchetă și în procesul desfășurat în Franța, transformând cazul într-o poveste care a făcut rapid înconjurul presei franceze și europene.