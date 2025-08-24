Invazia Călugărițelor în Capitală: Prădătorii misterioși care îi apără pe bucureșteni

Da, acele insecte elegante cu „mâinile împreunate” au început să apară tot mai des prin apartamente, balcoane și parcuri, spre uimirea și amuzamentul locuitorilor.

Departe de a fi periculoase, călugărițele sunt adevărați prădători spectaculoși și aliați ai mediului, capabili să țină sub control populațiile de muște, țânțari și alte insecte enervante. Cu aspect exotic și mișcări aproape teatrale, aceste creaturi au câștigat rapid simpatia bucureștenilor.

Specialiștii de la Muzeul „Grigore Antipa” explică:

În Capitală trăiesc atât specii native (Mantis religiosa), cât și una invazivă, de origine asiatică (Hierodula tenuidentata).

Călugărițele au vedere stereoscopică și pot aprecia distanța și viteza prăzii cu o precizie uluitoare.

Ochii lor compuși conțin până la 10.000 de omatidii – un fel de „super-camere foto” naturale.

Dacă sunt amenințate, își desfășoară aripile și picioarele pentru a-și speria adversarii într-un spectacol impresionant numit „comportament deimatic".

Aparițiile lor au stârnit deja momente memorabile:

Un bucureștean povestea că s-a trezit cu o călugăriță pe perdea la etajul 10, în timp ce altcineva a găsit una plimbându-se prin apartament. Chiar și angajații de la Antipa au avut parte de o surpriză, descoperind o călugăriță la intrarea pentru personal!

Așa că, data viitoare când vezi o călugăriță pe balcon sau în parc, nu te speria. Privește-o ca pe un mic „gardian verde” al orașului, care își face treaba în liniște pentru ca tu să te bucuri de mai puțini țânțari.

