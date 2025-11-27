Ioana Dogioiu despre legea pensiilor: Ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine

„Mâine va începe procedura de angajare a răspunderii prin adoptarea proiectului. Știți că urmează acea perioadă în care după ce se trimite imediat, desigur, Parlamentului, proiectul urmează în perioada de formulare, de propunere, amendamente. Încă o ședință de guvern și angajarea răspunderii în plen, ceea ce probabil se va întâmpla, repet, dacă rămânem pe acest calendar, se va întâmpla probabil pe 2 decembrie”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt jo, într-o conferință de presă.

Despre realizarea jalonului din PNRR, Dogioiu a precizat: „După cum v-a explicat ministru Pîslaru, într-o conferință de presă anterioară, urmează cele două luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care mâine le va comunica ministerul Fondurilor Europene. Și în acea evaluare, sigur, poate că atunci legea va intra în vigoare. Va fi un proces de e discuții cu Comisia Europeană”.

„Avizul CSM în privința pensiilor, magistraților a fost emis, după cum știți, însă, din cele ce știm în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine”, a spus, Dogioiu, joi, într-o conferință de presă.

Acesta a mai precizat că ședința de Guvern pentru adoptarea proiectului de lege ar avea loc vineri, întrucât avizul CSM nu a fost comunicat Guvernului: „Prin urmare, ședința extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect, și pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine”.

Joi, Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru reforma pensiilor magistraților, dar ministrul Justiției, Radu Marinescu, prezent la vot, a spus că proeictul merge pe traiectoria sa.

(sursa: Mediafax)