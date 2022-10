 Iohannnis a semnat decretul pentru numirea Ligiei Deca în funcția de ministru al Educației

Cine este Ligia Deca

Ligia Deca are 40 de ani și are doctoratul în științe politice, pbținut în 2016 de Universitatea din Luxemburg, Este absolventă a unui program postdoctoral la New Europe College, potrivit Administrației Prezidențiale.

A coordonat Secretariatul Procesului Bologna, între 2010-2012, gestionând organizarea Conferinței miniștrilor Educației din statele membre ale European Higher Education Area.

A fost expert în domeniul politicilor publice în perioada 2012-2015, precum și profesor asociat la Universitatea de Vest Timișoara 2014-2015 și SNSPA 2019-2021.

A colaborat cu Consiliul Europei şi Comisia Europeană. A fost invitată, în 2014, să facă parte din Grupul de Experți „Știința în educație”, înființat la inițiativa Comisiei Europene. A fost membru al Boardului Executiv al Comisiei Fulbright în România, între 2017-2020.

A fost numită consilier de stat în iunie 2015 iar în decembrie 2019 a devenit consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către noul ministru al Educaţiei va avea loc, luni, la ora 18,00 la Palatul Cotroceni.