Primele ipoteze luate în calcul în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad

Până acum, la fața locului au fost găsite obiecte personale aparținând celor două victime care se aflau împrăștiate la aproape 300 de metri de locul impactului.

Conform surselor judiciare contactate de Gândul, până acum există două ipoteze privind cauza accidentului.

„Este posibil ca avionul să fi lovit o pasăre sau au existat probleme la carlingă care au dus la pierderea portanței și intrarea în picaj a aparatului de zbor”, au declarat sursele Gândul.

Informațiile despre pilot sunt că acesta avea peste 20 de ani la manșă și a zburat la mai multe companii, iar băiatul de 18 ani visa să fie aviator. În timpul zborului, băiatul avea la el telefonul tatălui său, drept urmare, inițial, s-a încercat identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor. Aparatul de zbor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale. Cauza prăbușirii române, deocamdată, incertă până ce anchetatorii nu vor finaliza expertiza dispusă în acest caz.

(sursa: Mediafax)