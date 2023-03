Aproape 3.000 de joburi la stat au fost scoase în piaţă de la începutul anului

Potrivit sursei citate, primăriile, şcolile şi spitalele sunt cei mai mari angajatori la nivel naţional.



"9 din 10 sunt funcţii de execuţie şi mai puţin de 200 sunt funcţii de conducere", arată analiza. Comparativ, sectorul privat a avut 65.000 de poziţii noi, deschise în acelaşi interval de timp pe eJobs.ro, mai mult de jumătate fiind destinate candidaţilor din segmentul entry level.



"Statul devine un competitor din ce în ce mai puternic pentru angajatorii din mediul privat. Autorităţile au anunţat că, pentru 2023, angajările au fost deblocate cu 90.000 de posturi, cele mai multe în educaţie, sănătate şi în instituţii de forţă. Deja vedem că începutul anului a venit cu 3.000 de joburi noi în acest sector, în condiţiile în care pentru întregul an 2022 au fost înregistrate puţin peste 12.000, după cum arată datele agregate de jobradar24. Să nu uităm, totodată, că rămâne asocierea tradiţională pe care o fac candidaţii între joburile la stat şi ideea de stabilitate. Corelat cu creşterea salariilor, varianta angajării în această zonă devine din ce în ce mai atrăgătoare, inclusiv pentru candidaţii tineri, care obişnuiau până acum să se uite preponderent, dacă nu chiar exclusiv, către angajatorii privaţi", a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs România.



Cele mai multe locuri de muncă vacante, respectiv peste 430, aparţin instituţiilor de stat din Bucureşti, Clujul ocupând a doua poziţie în clasament, cu 165 de oferte. Urmează Iaşi şi Timiş, ambele cu peste 100 de posturi scoase în piaţă.



De cealaltă parte se află judeţe precum Vrancea, Sălaj, Mehedinţi, Ialomiţa, Caraş Severin ori Gorj, unde statul rămâne un angajator timid, cu mai puţin de 30 de locuri de muncă disponibile de la începutul anului şi până acum pentru fiecare judeţ în parte. Aceste judeţe se regăsesc, totodată, şi în topul cu cele mai puţine locuri de muncă de la privat şi cu rate ale şomajului peste media naţională.



Instituţiile care vin cu cele mai multe oferte pentru candidaţi, la nivel naţional, sunt primăriile, şcolile, spitalele, liceele/şcolile profesionale/colegiile tehnice/colegiile naţionale şi universităţile. Poziţiile pentru care s-au căutat cei mai mulţi candidaţi au fost de muncitor calificat şi necalificat, îngrijitor, asistente medical, referent, şofer şi paznic.



"O bună parte din aceste joburi intră în orizontul profesional al candidaţilor din categoria de vârstă 45+, care privesc cu un grad mare de încredere o eventuală angajare la stat, dar sunt neîncrezători în schimb, în şansele pe care le au de a se angaja într-o companie din mediul privat", a mai precizat Bogdan Badea.



În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 29.000 de locuri de muncă, în timp de jobradar24.ro are agregate 1.300 de locuri de muncă la stat.



