Jazz-ul și blues-ul au ales răcoarea de la munte. Încep festivalurile de la Gărâna și Brezoi

În perioada 10-13 iulie 2025, Poiana Lupului din Gărâna (Caraș‑Severin) devine epicentrul jazz-ului contemporan în România. Ajuns la a 29‑a ediție, acest festival open‑air reunește artiști de renume internațional și emergenți din peste 12 țări, în cadrul unei atmosfere unice, în mijlocul naturii. De-a lungul celor 28 de ani, pe scena de la Gărâna au urcat nume dintre cele mai reprezentative ale jazz-ului mondial: Jan Garbarek, Stanley Jordan, Mike Stern, Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, Nguyen Le, Scott Henderson, Steve Hackett, Victor Wooten, Charles Lloyd, John Abercrombie, Nils Petter Molvær, Bela Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Patricia Barber, Avishai Cohen, Hiromi Uehara, Anthony Jackson, Simon Phillips, Crimson Projekct, Kimmo Pojonen, Anca Parghel, Aura Urziceanu, Eugen Gondi, Mircea Tiberian, Liviu Butoi și mulți, mulți alții. Adunate, pe scena din Poiana Lupului au urcat peste 100 de premii Grammy, făcând din Gărâna Jazz cel mai important festival de gen din centrul și estul Europei.

Ediția de anul acesta este prima sub un nou management, însă festivalul a rămas tot în familia Giura. Frâiele au fost preluate însă de copii, Simona, Caius și Kity Giura. Nu este o surpriză, pentru că ei au fost tot timpul în anturajul festivalului și au crescut odată cu el. „După aproape 30 de ani, a venit momentul să las loc unei noi generații. Așa mi s-a părut firesc, iar ce am avut de spus prin acest festival, cred că am spus deja. Jazzul se schimbă, apar direcții noi, iar Gărâna avea nevoie de un suflu proaspăt. Festivalul merge mai departe cu un public mai tânăr și cu o echipă tânără, căreia îi doresc să ducă această poveste mai departe cu aceeași bucurie și dedicație”, a declarat recent Marius Giura.

Nils Petter Molvær, îndrăgostit de Semenic

Considerat cel mai influent tompetist de jazz al momentului, Nils Petter Molvær este la a cincea prezență în Semenic. În urmă cu mai bine de 15 ani, când a venit prima oară la Gărâna, Molvær a avut un scurt discurs: „Eu am crescut într-o pădure din Norvegia, însă niciodată nu am văzut atâta lume într-o pădure. Pe deasupra sunt și iubitori de jazz”.

Ediția 2025 durează patru zile, iar concertele se vor desfășura pe scena mare din Poiana Lupului și pe scena experimentală din Biserica Catolică din Văliug.

Biletele costă de la 140 de lei pe seară până la 520 de lei pentru patru zile și se pot achiziționa online, sau la intrare.

Brezoi, scena blues-ului

Festivalul de la Brezoi este considerat „copilul blues al Gărânei”. Inițiatorii lui au fost mulți ani „Gărâniști” și au preluat modelul unui festival „în pădure”, pe Valea Lotrului, însă de blues. Și a prins încă de la prima ediție. Și, la fel ca la Gărâna, au fost artiști care s-au îndrăgostit de Brezoi și au revenit. Este cazul celebrei Beth Hart, care a fost cap de afiș la 5 ediții ale festivalului de la Brezoi.

La ediția de anul acesta, un cap de afiș este chitarista britanică Joanne Shaw Taylor. Extrem de apreciată de critica muzicală de gen și de fanii blues-ului, are un stil vesel și incitant. A lansat în urmă cu o lună albumul „Black & Gold”, care a fost bine primit de public și a intrat în topurile de specialitate în mai multe țări europene. „Sunt melodii cu care te vei familiariza cu plăcere după ascultări repetate și merită o atenție deosebită. Fiecare piesă de pe acest album este extrem de curajoasă și profesionistă și merită ascultată. Sensibilitatea ei povestitoare, vocalul formidabil și răgușit, o voce de blues fermecătoare, iar chitara îți mângâie sufletul. Acum, la 40 de ani a ajuns la deplina maturitate artistică”, au lăudat-o criticii.

Festivalul de la Brezoi se va desfășura pe trei scene, iar pe scena principală de-a lungul celor șase zile vor urca Kirk Fletcher, Kenny Neal, Kem Bo, Sue Foley, Orianti Band, John Montana, Connor Selby și mulți alții. Biletele costă de la 150 de lei pe o seară la 635 de lei abonamentul pentru toate cele 6 zile de festival, 22-27 iulie. Ele pot fi achiziționate fie online, fie la intrarea în festival.

Program Gărâna Jazz Fest

Joi, 10 iulie - Poiana Lupului, Gărâna

Superless (Norvegia)

EABS (Polonia)

Josefine Opsahl (Danemarca)

Vineri, 11 iulie - Biserica Catolică, Văliug

Tomas Kaerup solo

Răzvan Florescu Quartet

Cári Tibor Project - Sculpting Sounds

Vineri, 11 iulie - Poiana Lupului, Gărâna

Cári Tibor Project (România, Lituania, Ungaria)

WAAN (Olanda)

Håkon Kornstad Trio (Norvegia)

Korhan Futacı (Turcia)

Sâmbătă, 12 iulie - Biserica Catolică, Văliug

Mischa Blanos

Andreas Polyzogopoulos Trio

Sâmbătă, 12 iulie - Poiana Lupului, Gărâna

Nils Petter Molvær - KHMER (Norvegia, Suedia)

Andreas Polyzogopoulos Trio (Grecia)

Robben Ford/Chris Doky/Ricky Peterson/Keith Carlock (S.U.A., Danemarca)

Smag På Dig Selv (Danemarca)

Duminică, 13 iulie - Biserica Catolică, Văliug

Raul Kusak feat. Juan Carlos Negretti

Duminică, 13 iulie - Poiana Lupului, Gărâna

OTOOTO (Danemarca)

Arild Andersen/Bugge Wesseltoft/Gard Nilsen (Norvegia)

Airelle Besson Quartet (Franța, Belgia)

