de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   20:00
Jurgen Faff, patronul companiei aeriene FlyLili și apropiat al lui Horațiu Potra, a fost reținut de polițiștii Capitalei
Sursa foto: Facebook Fly Lili

Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, a fost reținut de polițiștii Capitalei pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane lei. Nu ar fi plătit taxele reținute de la salariați. El va fi prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv.

„Cel în cauză a fost reținut, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propunere legală”, este anunțul Poliției Capitalei.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre patronul Fly Lili, Jurgen Faff.

Polițiștii au făcut recent mai multe percheziții la o companie activă pe piața transportului de pasageri. Aceasta are mai multe aeronave și peste 170 de angajați - piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian.

Prejudiciul de 12 milioane lei a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor care ar fi trebuit virate la bugetul de stat după ce au fost reținute din salariile angajaților.

La percheziții, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că firma este „Fly Lili”.

Potrivit context.ro, Fly Lili este deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff. Acesta ar fi făcut mai multe zboruri România-Congo cu mercenarii lui Horațiu Potra. Aceeași firmă aeriană ar fi parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși.

(sursa: Mediafax)

