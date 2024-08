Disperare și revoltă la Casele de Pensii, după recalculare: De ce vine decizia cu pensia mai mică? Mi-au luat 300 de lei, în loc să-mi dea

Potrivit Antena 3 CNN, pensionarii care vor să beneficieze de a doua recalculare și au acte doveditoare că au avut venituri extra-salariale se grăbesc să le depună până la 1 septembrie. Acestea se pot duce și ulterior și se va recalcula pensia în acel moment. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că toți pensionarii vor fi informați în scris că nicio pensie nu scade. În plus, a reamintit că pentru 3,8 milioane de seniori, adică mai bine de 80% veniturile cresc.

Cu plasele pline de hârtii și cu lacrimi în ochi, tot mai mulți pensionari au luat calea Caselor Teritoriale de Pensii.

„Am peste 25 de ani. Eu nu cer milă. Eu cer pentru munca mea cinstită, să mi se facă dreptate", spune o pensionară

„Ne-am bucurat cu fast la televizor că se dă, se mărește. Cu ce s-a mărit? La mine efectiv cu niciun leu", spune o altă doamnă.

Alții care nu au știut să descifreze deciziile sau nu s-au putut deplasa și-au trimis rudele să ceară lămuriri. Mariana a venit să se intereseze de pensia fratelui său. A muncit peste 20 de ani, însă stagiul de contributivitate de doar 15 ani.

„Are 15 ani ai lui vechime în carte de muncă, iar pensia care o avea de 700 lei a devenit 600. De ce mai mică? De ce vine decizia cu pensia mai mică? Pentru ce", spune Mariana.

„Acum discutam în ce mod putem să facem o contestație în instanță. Mie personal nu mi se pare normal", mai spune cineva.

„Mi-a venit greșită. Ce s-a greșit în decizia? Pentru că eu am lucrat 17 ani și șase luni și mi-a pus 700", mai spune cineva.

Marcel Ciolacu cere ca pensionarii să fie informați că pensia lor nu scade după recalculare

„Vreau să încep prin a cere Ministerului Muncii și președintelui Casei de Pensii să trimită până la sfârșitul săptămânii o informare legată de stadiul procesului de recalculare a pensiilor, câte decizii au ajuns deja la pensionari, care este procentul de contestări și cum se desfășoară procedura de refacere a deciziilor de recalculare, unde se constată erori.

Vreau de asemeni ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade. Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie și orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează. 3,8 milioane de pensii cresc, adică 83% din total. Ăsta este, de fapt, un fapt cert", a spus Marcel Ciolacu

„Am avut numai condiții speciale de muncă grupa I. Deci din ce cauză? Din ce cauză mi-a făcut mie escrocii ăștia așa ceva? Am avut colegi care au ieșit mai înainte și oameni după ei și sunt diferențe de 1.200 lei", mai spune un bărbat.

„Pensia am avut-o 1.281 lei și mi-a luat 300 lei și am rămas cu 986 lei. Toată noaptea, dacă vrei nici n-am putut dormi. Am luat două pastile de inimă, că sufăr și de inimă și na, mă doare inima pentru că medicamente le mă omoară", mai spune o femeie.

Cozi au fost și la ghișeele la care pensionari pot depune documente pentru adunare calculare care vizează pensionarii care au lucrat înainte de 2001 și au avut venituri extra-salariale.

Blocul Național Sindical a avertizat că se percep tarife de peste 2.000 lei pentru aceste documente și mulți pensionari nu-și permit.

Cum arată o decizie de recalculare a pensiei. Unde văd pensionarii că de fapt pensia nu le scade

Într-un exemplu prezentat la Antena 3 CNN, avem un pensionar a cărui pensie este de 7.289 lei. Potrivit pensiei recalculate ar trebui să primească 4.820 lei, deci o scădere de la 7.289 lei. Acum pensionarul când vede această decizie ajunge să creadă că pensia recalculată este mai mică cu 3.000 lei, dar a scăpat din vedere un detaliu.

Însă la capătul deciziei de recalculare a pensiei este un text care precizează clar faptul că se menține cuantumul pensiei stabilit și aflată în plata anterior recalculării, de la 01 septembrie 2024 de 7.289 lei, adică pensia pe care o are în plată.

"Se menține cuantumul pensiei stabilit şi aflat în plată anterior recalcularii de la 1 septembrie 2024 de ......... conform art 144 alin (6) din legea nr. 360-2023"

Creșterile vor fi de la un leu până la câteva mii de lei, iar aceste puncte de instabilitate sunt pentru cei care au un stagiu contributiv de peste 25 de ani: 0,5 puncte pentru cei cu un stagiu contributiv între 25 și 30 de ani, 0,75 pentru cei cu un stagiu contributiv între 30 și 35 de ani, iar un punct pentru cei cu un stagiu contributiv de peste 35 de ani”, a declarat secretarul de stat.

Noua lege a pensiilor vine cu o formulă nouă de calcul

Sistemul de pensii publice din România este reglementat, începând din acest an, printr-o nouă lege, respectiv prin Legea 360/2023.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR). VPR reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a proiectului de lege și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzut de legislația anterioară, respectiv 25.