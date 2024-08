Doar 1 din 4 români profită de „Litoralul pentru toți”, deși are reduceri de până la 70% la cazări

Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus să afle mai multe detalii atât despre percepțiile românilor referitoare la programul „Litoralul pentru toți”, cât și despre intențiile acestora de a-și programa vacanțe pe litoralul Mării Negre la prețuri accesibile, începând cu 1 septembrie.

Astfel, 75% dintre români au auzit de inițiativă.

Dintre cei care cunosc campania, jumătate (49%) sunt încântați de inițiativă, în special reprezentanții Generației Z cu vârste cuprinse între 18-24 ani (73%) și cei cu venituri mici sub 3.000 RON (55%).

În ceea ce privește intențiile de călătorie pe litoralul românesc în această perioadă, 24% dintre români afirmă că vor beneficia de oferta „Litoralul pentru toți” și vor merge cu siguranță la mare, în timp ce 19% încă nu s-au decis.

Cele mai populare destinații de litoral în extrasezon sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche

Pentru acest extrasezon, principalele stațiuni de pe litoral preferate de turiști sunt Mamaia (36%), Eforie Nord (32%), Costinești (26%) și Vama Veche (20%).

O analiză mai detaliată arată că stațiunile Mamaia și Eforie Nord sunt mai populare în rândul persoanelor cu vârste între 35-44 ani, înregistrând procente de 43% și, respectiv, 38%. Aceste date sugerează că aceste destinații oferă facilități și activități mai atractive pentru familiile și turiștii din această categorie de vârstă.

Pe de altă parte, Costinești și Vama Veche atrag în special tinerii, aceste stațiuni fiind cunoscute datorită atmosferei lor animate și vieții de noapte active. Așadar, Costinești este o destinație mai atrăgătoare pentru tinerii între 18-24 ani (39%), în timp ce Vama Veche este preferată în mai mare măsură atât de cei între 18-24 ani (35%), cât și de tinerii între 25-34 ani (31%).

Ofertele de cazare incluse în programul „Litoralul pentru toți” din acest an sunt considerate conforme cu așteptările de către 66% dintre respondenți. Cu toate acestea, 28% le consideră sub nivelul așteptărilor, în special persoanele fără copii (32% comparativ cu 26% în cazul celor fără copii) și cele cu venituri sub 3000 RON (37%).

57% dintre români nu intenționează să beneficieze de ofertele programului „Litoralul pentru toți” din acest an, principalele motive fiind lipsa fondurilor (52%), preferința pentru alte destinații (38%), lipsa timpului (28%) și începerea școlii (23%).

În privința influenței pe care începerea școlii o are asupra deciziei de a profita de această ofertă, 41% dintre români consideră că acest factor contează destul de mult sau foarte mult. Această influență este mai pronunțată în rândul tinerilor între 18-24 de ani (60%), persoanelor cu vârste între 35-44 de ani (52%) și celor care au copii (61% comparativ cu 23% în cazul celor fără copii).

(sursa: Mediafax)