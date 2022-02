Loto 6/49 6 februarie 2022. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,38 milioane lei (peste 1,49 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,4 milioane lei (peste 687.800 de euro).

Rezultate Loto 6/49 6 februarie 2022. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32,37 milioane lei (peste 6,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 303.000 de lei (peste 61.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 59.000 de lei.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 19.600 de lei. La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 6.600 de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 6 februarie, 2022:

Loto 6/49 49 33 23 16 10 7

Loto 5/40 1 17 6 40 2 30

Joker 9 24 19 5 27 + 1

Noroc 7 6 6 2 0 2 6

Super noroc 0 2 1 9 8 4

Noroc plus 5 3 4 2 2 1