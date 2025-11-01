Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%, facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei

"Lucrările sunt în grafic. Momentan am avut 150 de milioane de lei bugetaţi pentru acest an. Avem lucrări de aproape 200 de milioane de lei. Prima fază va fi finalizată în acest an şi vom continua cu următoarele faze în funcţie de bugetele alocate de Guvernul României. Prima fază înseamnă ceea ce s-a început acum în zona dinspre Splai, dinspre Hanul lui Manuc şi acea parte dinspre râul Dâmboviţa unde era extrem de deteriorat, însă trebuie să continuăm şi să ne ducem şi spre zona metroului şi spre zona pasajului pentru a fi consolidate", a afirmat acesta.



Erbaşu a precizat că, în cazul în care nu se vor mai aloca bani pentru restul lucrărilor, acestea se vor opri la această fază.



"Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor. Vom vedea la anul. Dacă nu ne alocă bani, evident că va trebui să ne oprim la această fază, dar avem promisiuni că această lucrare este prioritară pentru că e totuşi mijlocul Bucureştiului, este extrem de circulată zona, influenţează viaţa multor bucureşteni. Şi, odată începută, şi ştiţi bine în ce condiţii a fost începută, trebuie finalizată. Stadiul lucrării în momentul de faţă e undeva la 25% după cinci luni. (...) Există soluţii inclusiv de circulaţie a tramvaiului prin piaţă şi se analizează - mai mult ca sigur va avea traseu prin Piaţa Unirii", a spus el.



În ceea ce priveşte facturile aferente lucrărilor, Cristian Erbaşu a menţionat că încă nu s-au plătit 135 de milioane de lei.



"Sunt restanţe, dar nu sunt foarte vechi. Facturile sunt la nivel de o lună, două. Valoarea este în jur de 135 de milioane de lei", a arătat constructorul.



Expunerea companiei Construcţii Erbaşu pe proiecte publice versus proiecte private în acest moment este de aproape 95%. Întrebat cum vede evoluţia activităţii companiei în 2026, în contextul în care multe proiecte finanţate din bani publici vor fi oprite, Erbaşu a răspuns: "Vom continua probabil la acelaşi nivel. Modul în care ne-am organizat ne creează o imagine de continuitate cam la acelaşi nivel. Dacă toate proiectele ar fi continuat, probabil că ar fi trebuit să dublăm cifra de afaceri pe când, aşa, probabil vom rămâne undeva la acelaşi nivel".



El a susţinut că nu se va recurge la disponibilizări, însă nici angajări nu se vor mai face.



"Nu cred că vom recurge la disponibilizări, dar, spre deosebire de perioadele anterioare, cred că nu vom mai angaja decât poate local şi în anumite situaţii temporare. Dar nu cred că vom mai avea angajări substanţiale în perioada următoare", a arătat Erbaşu.



Compania are şi un număr destul de mare de muncitori străini, aproape 40% din total.



"Avem un număr destul de mare de muncitori străini. Cred că avem numărul cel mai mare de muncitori străini din total, în jur de 850, iar totalul muncitorilor este de 2.200. Cam 40% sunt străini, însă trebuie să luăm în considerare că pe şantierele noastre mai lucrează încă aproximativ 2.000 de muncitori care ţin de subantreprenorii noştri. Mulţi dintre ei lucrează numai pentru noi", a adăugat constructorul.



Erbaşu analizează extinderea companiei în afara ţării şi nu exclude posibilitatea să se implice şi pe proiecte dedicate căii ferate.



"Analizăm mereu şi cred că suntem acum la o dimensiune care ne poate permite să abordăm şi alte pieţe, însă trebuie să analizăm atent dacă aceste pieţe pot fi atacate de firme de construcţii româneşti, în condiţiile în care, din păcate, nu avem o susţinere consistentă din partea statului şi a altor instituţii, cum ar fi instituţiile bancare. Ele se limitează la a ne susţine pe teritoriul României, însă probabil că în urma unor discuţii şi a unor analize pe proiecte concrete s-ar putea găsi soluţii. (...) Suntem bucuroşi că suntem destul de aproape de a câştiga o lucrare în zona metroului. Deci, după tramvaie, a urmat metroul şi probabil că în cele din vom ajunge şi la calea ferată", a explicat acesta.



Construcţii Erbaşu are în portofoliu peste 130 de proiecte mai mici sau mai mari şi aproximativ 40 de beneficiari în 25 de judeţe din ţară. Valoarea proiectelor este de aproximativ 3,5 miliarde de euro. De asemenea, urmează să semneze contracte de alte 1,5 miliarde de euro în perioada următoare.



Consiliul Concurenţei a organizat sâmbătă, la Sinaia, conferinţa "Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor".

