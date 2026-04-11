Lumina Sfântă a fost aprinsă la Ierusalim! Cel mai mare miracol al creștinității

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, 11 aprilie, conform Basilica.ro. Lumina Sfântă a apărut după rugăciunea specială a Patriarhului Ortodox Teofil al III-lea al Ierusalimului, rostită la Vecernia Învierii.

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu început în data de 28 februarie, Biserica Sf. Mormânt a fost închisă pentru 40 de zile.

În această perioadă au apărut zvonuri cu privire la interzicerea ceremoniilor de Paști, însă acestea au fost dezmințite de reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele Ioan Meiu.

În Săptămâna Pătimirilor, Biserica Sf. Mormânt a fost redeschisă pentru pelerini, iar ceremoniile pot decurge normal ca în anii precedenți.

Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge și în 2026 în România, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Autoritățile israeliene au început deja pregătirile logistice, iar oficialii dau asigurări că tradiția va fi respectată în condiții de siguranță.

În seara de sâmbătă, 11 aprilie 2026, Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în România pe Aeroportul Internațional „Otopeni”. Părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a fost însărcinat cu această mare onoare.

Ce simbolizează Lumina Sfântă în România

Tradiția aceasta datează din anul 2009 și a devenit un ritual care reamintește de legătura vie dintre Țara Sfântă și poporul român. Lumina Sfântă este considerată o minune a ortodoxiei, deoarece se aprinde în fiecare an la Mormântul Domnului, în Sâmbăta Mare, în mod inexplicabil.

De acolo este împărțită tuturor delegațiilor bisericești din lumea întreagă, cu avioane pregătite special, până în comunitățile locale care o așteaptă în noaptea de Înviere.