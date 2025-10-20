Salariul minim ar putea crește în 2026. Ce formulă matematică are Ministrul Muncii

Decizia va fi luată în Consiliul Național Tripartit, probabil până la sfârșitul acestei săptămâni, pe baza unei formule matematice prevăzute de lege, nu prin creșteri subiective.

Florin Manole a explicat la DCNews că România dispune acum de un mecanism de calcul diferit față de creșterile „relativ subiective” practicate în anii anteriori, bazat pe o directivă europeană privind salariul minim.

„Avem o legislație în vigoare, care decurge dintr-o directivă europeană, directiva salariului minim european. E o formulă matematică care ține cont de cifrele pe care Institutul Național de Statistică le-a livrat deja ministerului pe subiectul salariului mediu brut în economie, productivitate, inflație", a declarat ministrul.

Indicatorii macroeconomici au fost deja transmiși de INS către Ministerul Muncii și vor fi prezentați oficial luni, la ora 13:00, în Comisia de Dialog Social. Ulterior, până la sfârșitul săptămânii, se va convoca Consiliul Național Tripartit, unde se vor reuni sindicate, patronate și guvernul pentru a lua decizia finală.

Actualul salariu minim pe economie este de 4.050 de lei, majorat la 1 ianuarie 2025. În prezent, aproximativ 1,1 milioane de români lucrează pe salariu minim.

Ministrul a menționat că există presiuni din mediul privat pentru majorări semnificative. Dragoș Damian, directorul Terapia Cluj, a solicitat public creșterea salariului minim la 5.000 de lei. Cu toate acestea, Manole a subliniat că nu va face propuneri subiective: „Nu voi înainta această propunere în mod subiectiv. Să fie 5.000 sau să fie 4.900 sau 5.100”.

Referitor la impactul bugetar al majorării salariului minim, ministrul a precizat că cheltuielile statului vor crește nesemnificativ. Aproximativ 100.000 de salariați din sistemul public sau beneficiari de ajutoare sociale sunt corelați cu salariul minim, în special asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

„Cheltuielile statului vor crește nesemnificativ atunci când vorbim de creșterea salariului minim. Cresc încasările la stat și cresc veniturile pentru poporul", a explicat Manole.

Întrebat despre posibilitatea scăderii impozitării pentru a compensa creșterea salariului minim, Florin Manole s-a declarat de acord.

(sursa: Mediafax)