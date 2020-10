Medic: „Statul se spală pe mâini de o parte din bolnavi”

Ordonanţa de urgenţă care prevede că pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi monitorizați de către medicii de familie, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, i-a revoltat pe doctorii care asigură asistența medicală primară. Medicii de familie spun că, prin această decizie, statul se spală pe mâini de o parte din bolnavi, care sunt lăsați să se descurce cum o vrea imunitatea lor”. Mai mult, aceștia sunt supărați că decidenții îi amenință cu sancțiuni și le vorbesc într-un „limbaj de stăpân de sclavi”, după ce tot statul i-a transformat în privați.

Pentru serviciile de monitorizare a pacienților care nu au forme grave de COVID-19, medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare pacient, potrivit documentului, iar şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, afirma că această decizie este o modalitate de a se reduce presiunea pe sistemul sanitar de urgenţă.

În urma acestei decizii a guvernanților, medicii de familie au răbufnit pe rețelele de socializare. Redăm doar o foarte mică parte din zecile de mesaje ale doctorilor supărați pe decidenți.

„Document plin de erori”

„Ce aștepta o țară întreagă cu sufletul la gură? Clarificări despre monitorizarea pacienților, expresia nesfârșitei griji a statului pentru bolnavii săi plătitori de taxe. Ce a căpătat țara? Un document plin de erori, născut în trei săptămâni, după declarații aiurite, prin care statul se spală pe mâini de o parte din bolnavi, care sunt lăsați să se descurce cum o vrea imunitatea lor, îndesați cu suplimentele care zburdă în reclamele la televizor. (...) Ce aștepta medicul de familie? Clarificări ale declarațiilor aiuritoare pe care le aude de trei săptămâni încoace, limpezirea traseului pacientului, actualizarea protocolului terapeutic în COVID-19 (...), simplificare, debirocratizare, ca să câștigăm din timpul dedicat hârțoagelor pentru a ne putea vedea și asculta pacienții. Ce a primit medicul de familie? Nimic nou, același limbaj de stăpân de sclavi, în disprețul legii și al unei relații contractuale firești. Nu au fost în stare să pună stavilă demisiilor din spitale, fugii epidemiologilor din direcția sanitară cea mai mare din țara asta, băgatului sub masă al multora din sistem, dar când vine vorba de medicii de familie, contractarea monitorizării pacienților devine OBLIGATORIE și se însoțește de SANCȚIUNI! Nu am plecat nicăieri, am ținut în cârcă tot sistemul, am avut grijă de pacienți, înghițind umilințe și înjumătățiri de facturi, doar ca să stăm lângă pacienții noștri și acum ne amenințați că, dacă nu îi monitorizăm, ne tăiați fondurile înainte de a ni le calcula?”, scrie dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

„Ne-ați lăsat de izbeliște pe noi și pe copiii noștri înfipți în online ca să vă țineți alegerile și ordinile de zi, ne-ați ocolit cu stimulentul de risc până a venit iarna și acum ne dați sancțiuni dacă nu ne monitorizăm pacienții, mai îngroziți să intre în sistemul de sănătate sau că rămân fără concedii, decât de boala în sine? Și apoi așteptați voturi?”

Dr. Sandra Alexiu, medic de familie

Obligați să încheie încă un contract

„Citesc și mă minunez, dar nu prea. Aflu că medicul de familie E OBLIGAT. Să ce? Să semneze contractul civil suplimentar la contractul existent cu casa, prin care să monitorizeze pacienții COVID-19. Deci tu, stat, mă obligi pe mine - individ încă liber, nu sclav - și tot pe mine, cabinet privat, să închei un contract CIVIL cu tine. (...) Urmăresc Monitorul Oficial și ce se mai publică acolo pe Sănătate. Totuși, nu am văzut vreo Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care spitalele private care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate să fie OBLIGATE să încheie încă un contract prin care să evalueze pacienții suspecți sau confirmați cu COVID-19 pentru 105 lei/caz. Și cabinetele de medicină de familie sunt tot private. Au fix același regim juridic ca spitalele private. Nu sunt societăți de întrajutorare (OeNGeuri pe rit vechi) pentru statul român”, spune și Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

„Avem pensii mai mici decât instalatorii”

„Trebuie să înțelegeți că e grav. E grav că nu vreți să vă protejați! E grav că legislația e împotriva firii, a logicii profesionale medicale! E grav că s-a atacat baza: medicina de familie. E grav că nu se ascultă ce spun medicii de familie (85% din activitatea medicală). (...) suntem ai nimănui. Legislația e o șaradă, impunerile și pedepsele, o certitudine, protecția și regulile - Fata Morgana. Suntem într-un război biologic. Dar să fim într-un război cu prostia, nepriceperea, scopul politic, este peste măsură.

O pătrime din puținii medici rămași în țară, adică medicii de familie, pot zice curând GATA! 1/5 suntem pensionari! Știți de ce muncim? Pentru că avem pensii mai mici decât instalatorii.(...) Nu putem să lucrăm cu lanțuri legate de picioare, cu un cuțit la gât, cu nebuloasa legislativă”, spune și vicepreședintele Patronatului Medicilor de Familie București (PMFB), dr. Eugenia Nica.