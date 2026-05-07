Pericol în farmaciile virtuale: 6,4 milioane de medicamente false confiscate într-o operațiune globală care a vizat și România

O operațiune coordonată de INTERPOL în 90 de țări și teritorii, printre care și România, a dus la confiscarea a 6,42 milioane de doze de produse farmaceutice neautorizate și contrafăcute, evaluate la 15,5 milioane de dolari.

Operațiunea Pangea XVIII, desfășurată între 10 și 23 martie 2026, a condus la 269 de arestări și la destructurarea a 66 de grupări criminale implicate în comerțul ilicit cu produse farmaceutice.

La nivel global, agențiile de aplicare a legii au deschis 392 de anchete și au executat 158 de mandate de percheziție vizând rețele criminale care distribuiau produse medicale neaprobate, contrafăcute, substandard sau falsificate.

Printre cele mai confiscate produse s-au numărat medicamentele pentru disfuncție erectilă, sedativele, analgezicele, antibioticele și produsele anti-fumat.

În plan digital, operațiunile de aplicare a legii au perturbat aproximativ 5.700 de site-uri web, pagini de social media, canale și roboți automatizați folosiți pentru comercializarea și vânzarea de medicamente ilicite.

Una dintre tendințele îngrijorătoare ale acestei ediții a fost explozia confiscărilor de medicamente antiparazitare.

Creșterea este alimentată de promovarea online tot mai agresivă a acestor produse ca tratamente alternative pentru cancer, în ciuda avertismentelor repetate ale autorităților sanitare că astfel de afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice.

Cele două substanțe dominante au fost ivermectina și fenbendazolul – un antiparazitar aprobat exclusiv pentru uz veterinar – vândute adesea sub formă de suplimente alimentare sau în „kituri de tratament al cancerului” pentru a eluda reglementările.

Cererea de produse farmaceutice legate de performanță și stil de viață continuă să crească, steroizii anabolizanți reprezentând din nou categoria dominantă, cu 86.732 de doze confiscate la nivel global.

Cererea este alimentată în principal de comunitățile de culturism și fitness, producția fiind detectată în Europa de Est și de Sud-Est, precum și în centre de fabricație consacrate din India, Regatul Unit și Statele Unite.

În Bulgaria, țară vecină României și la rândul său participantă la operațiune, autoritățile au demantelat un laborator clandestin și au confiscat milioane de pastile, fiole și injectabile etichetate eronat.

Cererea ridicată pentru medicamentele GLP-1 – folosite inițial pentru tratarea diabetului, dar acum utilizate pe scară largă pentru slăbit – a deschis noi oportunități pentru rețelele criminale.

Versiunile ilicite sunt adesea fabricate în Asia și vândute online la prețuri de până la 10 dolari, iar în unele cazuri au fost găsite cu conținut de sibutramină, o substanță interzisă în multe țări din cauza asocierii cu atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Spre deosebire de alte regiuni, confiscările din Africa au vizat în principal medicamente esențiale – analgezice, antibiotice și antimalarice – pe care grupările criminale le vând prin piețe informale pentru a satisface cererea de tratament, în special în zonele cu acces limitat la servicii medicale accesibile.

Multe dintre aceste medicamente ilicite au fost găsite substandard, falsificate, expirate, depozitate necorespunzător sau fără informații esențiale de siguranță.

Secretarul General al INTERPOL, Valdecy Urquiza, a transmis că medicamentele false nu reprezintă doar o fraudă, ci pun vieți în pericol, iar prin platformele online și lanțurile de aprovizionare informale, infractorii pot exploata lacunele de supraveghere, vizând persoanele care caută tratamente rapide sau accesibile ca preț.

Operațiunea Pangea se desfășoară anual din 2008.

Ediția a XVIII-a a beneficiat de sprijinul Europol, al Organizației Mondiale a Sănătății, al Organizației Mondiale a Vămilor și al altor organisme internaționale.

(sursa: Mediafax)