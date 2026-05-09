Nicușor Dan taxează erorile Bruxelles-ului într-un mesaj preluat de agențiile de presă

Publicația franceză Le Monde a relatat într-un material că România a intrat într-o criză fără precedent după votul Parlamentului împotriva guvernului, iar administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei”.

Jurnaliștii de la Le Monde comentează discursul președintelui României susținut cu ocazia Zilei Europei.

„În schimb, președintele Nicușor Dan a ținut sâmbătă, 9 mai, un scurt discurs, în care a subliniat că „pentru România, acești 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană au fost sinonimi cu modernizarea și, mai ales, cu îmbunătățirea nivelului de trai. Salariul mediu s-a triplat și ajunge acum la 80% din salariul mediu din Uniunea Europeană.

În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu „sloganuri”, în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE.

Președintele român a declarat apoi că „ Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară și bazându-și aprovizionarea cu energie pe gaz ieftin din Rusia, neglijând industria sa de apărare și stabilind, în cadrul unei politici de mediu, ce-i drept, justificate, obiective mult prea ambițioase care au afectat industria sa grea”.

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele importante ale României, la fel ca și parteneriatul cu Statele Unite. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să mențină un parteneriat corect, puternic și echitabil cu Statele Unite, a declarat Nicușor Dan”, relatează Le Figaro.

