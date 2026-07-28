Mituri despre viața la studiu într-un alt oraș. La ce să te aștepți cu adevărat pe perioada facultății

De-a lungul timpului s-au format o mulțime de mituri care îi fac pe unii studenți să privească această experiență fie cu prea multă teamă, fie cu așteptări nerealiste. În realitate, viața departe de casă este o combinație de provocări, momente amuzante și lecții valoroase, care contribuie la dezvoltarea personală la fel de mult ca anii de facultate.

Mitul 1: Viața într-un campus universitar poate fi inconfortabilă

Condițiile diferă de la o cazare la alta, însă dacă alegi spații moderne pentru studenți, așa cum este un campus privat, vei beneficia de confort, siguranță și condiții de studiu moderne.

Pe scurt, confortul disponibil s-a transformat mult față de perioada de studenție a părinților noștri, când opțiunile erau destul de limitate.

Mitul 2: Nu vei avea niciodată intimitate

Unul dintre cele mai răspândite mituri este că, odată ajuns într-un spațiu comun de cazare, vei renunța complet la spațiul personal. Este adevărat că vei împărți camera cu unul sau mai mulți colegi și că programul vostru nu va fi mereu sincronizat. Totuși, majoritatea studenților învață rapid să stabilească reguli simple de conviețuire.

Acum se folosesc căști dacă vrei să asculți muzică sau să te uiți la un film atunci când colegul de cameră învață. Și adevărul este că studenții ajung să stea în cameră destul de puțin, pentru că au la dispoziție spațiii de studii pentru perioada examenelor și, în rest, sunt atrași de nenumăratele activități din oraș.

Mitul 3: Cazarea pentru studenți presupune mereu agitație și forfotă

Filmele și poveștile colegilor mai mari lasă impresia că în studenție este petrecere în fiecare seară, dar realitatea diferită. Există, desigur, seri în care atmosfera este animată, mai ales la începutul anului sau cu ocazia unor evenimente speciale.

Dar în restul timpului într-un campus universitar te poți bucura de liniște, pentru că există reguli și servicii de pază, astfel că nu trebuie să-ți faci griji că vei avea doar nopți albe.

Mitul 4: Nu îți vei face prieteni adevărați

Întotdeauna există teama că odată ce ajungi într-un oraș diferit, unde nu știi pe nimeni, va fi dificil să stabilești conexiuni și prietenii. Nu-ți face griji, campusul este unul dintre cele mai bune locuri pentru a stabili legături puternice.

Faptul că împărțiți același spațiu și treceți prin provocări similare creează rapid prietenii autentice care pot dura toată viața.

Mitul 5: Vei cheltui foarte mulți bani

Comparativ cu închirierea unui apartament, cazarea în campus rămâne mai accesibilă pentru studenți, așa cum subliniază și Elite Daily. Costurile pot varia în funcție de tipul de cameră ales însă utilitățile sunt incluse în taxa de cazare.

Dincolo de confort sau de facilități, viața în campus, departe de casă oferă lecții pe care nu le găsești în manuale. Înveți să te responsabilizezi, să îți organizezi timpul, să îți administrezi bugetul și să conviețuiești cu oameni diferiți. Tot aici îți dezvolți răbdarea, capacitatea de adaptare și independența. Vei avea ocazia să iei decizii, să gestionezi situații neprevăzute și să îți construiești propriul stil de viață.

Foto: Pexels