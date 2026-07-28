România folosește armament scump pentru drone ieftine. Tehnologia românească este doar pentru export

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești, însă nu au mai intervenit, după ce drona a părăsit rapid spațiul aerian românesc și s-a îndreptat spre Ucraina.

Spre deosebire de incidentele din zilele precedente, când aparatele fără pilot au fost doborâte după ce au pătruns mai adânc pe teritoriul României, de această dată piloții nu au deschis focul.

Locuitorii din nordul județului Tulcea și sudul județului Galați se află în prima linie a amenințărilor. Mesajele Ro-Alert au devenit tot mai frecvente, pe fondul atacurilor cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, aflate la doar câțiva kilometri de granița cu România.

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Anchetă asupra dronelor

Între timp, autoritățile continuă ancheta privind dronele distruse în ultimele zile. Cel puțin una dintre acestea a fost identificată ca fiind de proveniență rusească.

Fragmentele recuperate au fost prezentate ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat la Ministerul Afacerilor Externe. În urma incidentelor, România a decis expulzarea unui diplomat rus. Moscova respinge acuzațiile și susține că măsura va primi un răspuns adecvat.

F-16 pentru drone ieftine

În loc să se apere cu sisteme anti-dronă ieftine și eficiente, Armata Română s-a hazardat să folosească tehologie extrem de scumpă pentru incidente banale, în contexul unui război la graniță, cum este pătrunderea unor drone în spațiul aerian al țării.

Seria atacurilor pune astfel presiune pe resursele Armatei Române. O singură rachetă lansată de pe un avion F-16 costă aproximativ 400.000 de dolari, în timp ce o dronă de tip Geran-2 este estimată la 30.000–80.000 de dolari. Diferența de cost determină acum autoritățile să analizeze alternative mai eficiente pentru apărarea spațiului aerian.

Soluții analizate de Armata Română

Printre soluțiile aflate deja în dotarea armatei se află sistemul Merops, bazat pe drone interceptoare care pot fi lansate de la sol sau de pe vehicule militare. Fiecare interceptor costă aproximativ 14.000 de dolari, de câteva zeci de ori mai ieftină decât o rachetă aer-aer.

Militarii testează și tunurile antiaeriene Ghepard, folosite cu succes în Ucraina împotriva atacurilor cu drone. România dispune în prezent de 36 de astfel de sisteme, iar costul unui proiectil este de ordinul sutelor de dolari.

Tehnologie românească doar pentru export

Deși România produce drone militare eficiente, acestea sunt destinate doar exportului. În schimb, autoritățile române preferă să importe.

În paralel, industria românească dezvoltă propriile tehnologii pentru războiul modern. Într-o fabrică din apropierea Bucureștiului sunt produse drone militare proiectate atât pentru misiuni de atac, cât și de supraveghere. Tot aici sunt dezvoltate sisteme de bruiaj capabile să neutralizeze selectiv anumite tipuri de drone, fără a afecta alte comunicații.

Însă aceste echipamente sunt produse în România, ele sunt destinate în prezent exportului și nu fac parte din programul de înzestrare al armatei.

În schimb, autoritățile pregătesc achiziția unor noi sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune din Germania, Franța și Israel, primele livrări fiind estimate pentru anul viitor, potrivit observaornews.ro.