Mihai Călin acuză că ministrul Culturii nu era obligat să decidă raportarea evidenței actorilor

Mihai Călin acuză că András István Demeter, ministrul Culturii, nu a fost obligat de Curtea de Conturi să impună această decizie.

„Domnul ministru a spus că este obligat de Curtea de Conturi, ceea ce nu este adevărat. Curtea de Conturi a făcut o recomandare și Monica Davidescu, colega mea, chiar are citatul. Curtea de Conturi recunoaște că este un tip de muncă foarte greu cuantificabilă pe ore, dar aici este povestea și responsabilitatea managementului instituției, fiecare instituție, care are grijă ca resursa umană să fie folosită în mod optim, să facă tot felul de proiecte”, a declarat Mihai Călin.

Actorii TNB au protestat, marți, față de decizia Ministerului Culturii de a implementa un proiect-pilot în cadrul căruia actorii să completeze rapoarte zilnice, pentru a ține evidența în timpul programului de muncă.

„Toate măsurile astea ne afectează, nu numai pe noi, ci și pe cei de la tehnic, dar mai ales zona artistică. Practic, noi trebuie să facem niște fișe care, adevărat, se raportează, se depun lunar, dar trebuie făcută în fiecare zi.

(...)Trebuie spus oră de oră ce faci, ce repeți, în ce scop, care-i scopul repetițiilor, dacă să aprofundezi personajul sau să înveți textul sau să faci mișcare sau să te duci la gimnastică, să-ți păstrezi condiția fizică sau, nu știu, dacă citești în parc sau la bibliotecă.

Deci trebuie să scrii acolo toate, toate, ca să se convingă cine trebuie să se convingă că fiecare oră plătită este justificată. Acuma, e dificil așa, în puține vorbe, să povestim acum ce facem noi. Nu vreau să ne victimizăm, nu muncim mai mult decât alții, e un alt tip de muncă, nu se poate cuantifica”, a declarat Mihai Călin, actor al TNB.

(sursa: Mediafax)