Militarii români din detașamentul Carpathian Vipers se întorc acasă

În perioada aprilie–iulie 2023, detașamentul Carpathian Vipers al Forțelor Aeriene Române, compus din 4 aeronave de luptă F-16 multirol și aproximativ 100 de militari români a fost dislocat în baza aeriană Šiauliai, Lituania, unde a asigurat Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în Țările Baltice.

Misiunea detașamentului a constat în protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice şi a reprezentat o componentă fundamentală a angajamentului NATO față de membrii săi.

Avioanele de luptă F-16 au asigurat permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice.

România și Portugalia au predat Italiei, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marțea trecută, în Baza Aeriană din Šiauliai, Lituania, conducerea celei de-a 63-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice, desfășurată sub comandă NATO. Cele două națiuni aliate - România și Portugalia - au lucrat împreună, timp de patru luni, din aprilie până în iulie, detașamentul român asigurând misiunea de Poliție Aeriană Întărită, iar detașamentul portughez misiunea de Poliție Aeriană.

În cadrul ceremoniei de predare - primire (Hand over – Take over), comandorul Cosmin Vlad, comandantul detașamentului românesc „Carpathian Vipers”, și maiorul Tomás Virgílio, comandantul detașamentului portughez, au predat, în mod simbolic, aliaților italieni Cheia Spațiului Aerian Baltic. Cheia reprezentând un simbol și o garanție a angajamentului NATO de a asigura protecția și integritatea statelor membre în fața oricărei posibile amenințări aeriene.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)