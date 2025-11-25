Explozie la Buftea/ Ministerul Sănătății: Cinci persoane afectate de explozie, trei au fost duse la spital

'Coordonarea celulei de criză de la Ministerul Sănătății s-a încheiat la ora 20:15', anunță Ministerul Sănătății, într-un comunicat de presă.



Un pacient în vârstă de 57 ani, cu arsuri de 50 - 55%, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București și se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică.



'Dacă în urma raportului medical de specialitate situația o impune, se va solicita transfer în străinătate', arată sursa citată.



De asemenea, un pacient minor, de 14 ani, cu traumatism cranio-cerebral, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Grigore Alexandrescu' și se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică.



Un pacient de 58 de ani, cu traumatism membru inferior drept, și un pacient de 51 de ani cu o arsură minoră la mână au refuzat transportul la spital.

AGERPRES