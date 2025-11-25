x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Explozie la Buftea/ Ministerul Sănătății: Cinci persoane afectate de explozie, trei au fost duse la spital

Explozie la Buftea/ Ministerul Sănătății: Cinci persoane afectate de explozie, trei au fost duse la spital

25 Noi 2025   •   21:24
Explozie la Buftea/ Ministerul Sănătății: Cinci persoane afectate de explozie, trei au fost duse la spital
Sursa foto: Facebook/Infotrafic București și Ilfov

Un pacient fără arsuri, aflat în stop cardio-respirator resuscitat, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și se află în stare critică, intubat și ventilat mecanic, după explozia care a avut loc într-un apartament din Buftea.

'Coordonarea celulei de criză de la Ministerul Sănătății s-a încheiat la ora 20:15', anunță Ministerul Sănătății, într-un comunicat de presă.

Un pacient în vârstă de 57 ani, cu arsuri de 50 - 55%, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București și se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică.

'Dacă în urma raportului medical de specialitate situația o impune, se va solicita transfer în străinătate', arată sursa citată.

De asemenea, un pacient minor, de 14 ani, cu traumatism cranio-cerebral, a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Grigore Alexandrescu' și se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică.

Un pacient de 58 de ani, cu traumatism membru inferior drept, și un pacient de 51 de ani cu o arsură minoră la mână au refuzat transportul la spital.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ministerul sănătăţii explozie persoane spital
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri