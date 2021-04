Ministrul Muncii: Sărăcia în muncă în România e 15%, aproape dublu față de media europeană!

Lucian Alecu

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că sărăcia în muncă este în România de 15%, „ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți care muncesc de dimineața până seara și nu le ajung banii”. Media europeană pentru acest indicator este de 8,2%.

Ministrul Muncii Raluca Turcan a vorbit de un fenomen care se înregistrează în mediul privat din România: 1,2 milioane de angajați cu salariul minim.

„În sistemul privat există un fenomen, pe care puțini se încumetă să îl pronunțe, dar care pe mine mă îngrijorează, și anume nivelul salariului minim în sistemul privat. E evident că sistemul privat e greu încercat acum, în perioadă de criză economică generată de criza sanitară, e evident că au nevoie de creșterea productivității pentru salarii mai bine plătite, însă în același timp avem aproximativ 1,2 milioane de angajați în sistemul privat care sunt plătiți cu salariul minim și care de fapt se afă în sărăcie în muncă”, a declarat Raluca Turcan, la Digi24.

Ministrul Muncii a că explicat că acest indicator are în România o valoare aproape dublă față de cea din țările Europei.

„Dacă media europeană a sărăciei în muncă este aproximativ 8,2%, în România sărăcia în muncă și prin muncă este de 15%, ceea ce înseamnă că sunt foarte mulți care muncesc de dimineața până seara și nu le ajung banii”, a spus Turcan.

Turcan spune că și-a învățat lecția

Raluca Turcan a mai anunțat că a plătit amenda după ce a apărut în fotografii fără mască la o acțiune de împădurire în Tălmaciu, județul Sibiu.

„Am îndemnat secundă de secundă la respectarea regulilor, însă am greșit. Nu există nicio scuză pentru o greșeală pe care o faci, dar pe de altă parte și oamenii care respectă foarte mult regulile se întâmplă să aibă o scăpare după un an greu. Așadar, e o lecție pe care am învățat-o, am plătit amenda, am cerut să fiu amendată și mesajul meu public este că îmi pare grozav de rău și îi îndemn pe toți oamenii să nu lase niciodată garda jos, nu știi niciodată cum lovește acest virus”, a spus Raluca Turcan, marți seara, la Digi24.

Ea a precizat că a învățat că nu ai voie ca lider politic să lași nicio secundă garda jos: „A fost o clipă de neatenție pentru care îmi pare foarte rău”.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, și alte patru persoane au fost amendate, după ce au apărut în imagini, fără mască, la o acțiune de împădurire în Tălmaciu, județul Sibiu.

(sursa: Mediafax)