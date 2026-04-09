Ministrul Sănătății anunță campania naţională de conştientizare a AVC

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi lansarea campaniei naţionale de conştientizare a AVC, adresată în special copiilor şi familiilor lor.

Anunțul privind lansarea campaniei a fost făcut de Rogobete prin intermediul unei postări pe Facebook, subliniind că „grija pentru sănătate începe cu educația făcută încă din copilărie”. Prin această campanie, copiii vor învăța cum să recunoască semnele unui AVC, pentru a acționa rapid.

„Lansăm, împreună cu ALIA – Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral, o campanie națională de conștientizare a AVC, adresată în special copiilor și familiilor lor. Prin intermediul „Eroilor FAST”, ne propunem să explicăm celor mici, într-un mod accesibil și prietenos, cum pot recunoaște semnele unui accident vascular cerebral și cât de important este să acționeze rapid”, a scris Rogobete pe Facebook.

Ministrul a subliniat că recunoaşterea rapidă a semnelor poate face diferenţa într-o astfel de situație: faţa căzută, slăbiciune la nivelul unui braţ, vorbire neclară, în aceste situații fiind nevoie să se apeleze numărul de urgență 112.

El mai afirmă că educaţia în acest sens începe cu cei mici, „pentru că o societate sănătoasă se construieşte prin educaţie medicală timpurie”.

„Copiii informați devin adulți responsabili și pot contribui, uneori decisiv, în situații critice din familie sau comunitate. Cred cu tărie că prevenția și educația pentru sănătate trebuie să rămână priorități. Prin acest parteneriat, ne dorim să aducem informația mai aproape de oameni și să contribuim la salvarea de vieți”, a conchis Rogobete.

Campania de conștientizare vine în contextul în care peste 60.000 de români suferă anual un AVC, iar țara noastră se află printre statele europene cu cele mai ridicate rate de mortalitate asociate acestei afecțiuni.

